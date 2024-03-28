Шанс для "выживших". Рецензия на фильм "Память любви"

Фильм был представлен на Венецианском кинофестивале 2023 и собрал на премьере знаменитостей, не смотря на забастовку актеров и сценаристов, которая длилась несколько месяцев. А исполнитель главной роли Питер Сарсгаард получил Кубок Вольпи как Лучший актер Венецианского кинофестиваля 2023 года.

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28 марта в украинских кинотеатрах начинают показ фестивального хита 2023 года — мелодрама мексиканского режиссера Мишеля Франко — "Память любви" с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом в главных ролях. Фокус побывал на допремьерном показе и делится впечатлениями.

О чем фильм "Память любви" 2023

Трейлер фильма "Память любви" 2023

Мать-одиночка Сильвия (Джессика Честейн), с трудом победившая алкогольную зависимость, растит дочь Анну, работает в саду для взрослых людей с ограниченными возможностями и в целом живет рутинной жизнью. Она боится завязывать отношения с мужчинами, всегда проверяет, плотно ли закрыта входная дверь и опасается за дочь, которая, как ей кажется, может попасть под влияние дурной компании и начать пить алкоголь. Сильвия даже опасается пригласить в квартиру мастера по ремонту холодильников мужского пола: она акцентирует на том, что "приглашала женщину", когда в двери постучал мастер-мужчина. Из родных у героини только сестра Оливия, всегда готовая прийти на помощь.

Джессика Честейн в фильме "Память любви" 2023

Сильвия производит впечатление глубоко травмированной и беспомощной женщины, чья жизнь, кажется, навсегда остановилась на квадратных метрах ее квартиры и работы.

Однажды сестра Оливия приглашает Сильвию на встречу школьных выпускников, где к главной героине за столом подсаживается незнакомый человек с когнитивными нарушениями — Сол (Питер Сарсгаард). Он идет за Сильвией до самого дома и даже ночует под дождем у дверей ее квартиры. С этого и начинается необычная история взаимоотношений людей с тяжелым психологическим багажом.

Преимущества фильма "Память любви"

Этот необычный городской роман нарочито пропитанный не столько романтикой, сколько обоюдным дискомфортом и неверием героев в перемены к лучшему, действует на зрителя завораживающе. Во-первых, наблюдателю с первых эпизодов становится понятно, что у Сильвии позади какая-то страшная трагедия или несчастный случай, которые превратили ее из привлекательной молодой женщины во всегда напряженную и недоверчивую особу. Мы вместе с Сильвией пристально наблюдаем за прохожими из окна ее квартиры, настороженно реагируем на незнакомцев, боимся соприкоснуться руками с людьми в магазине. Создатели картины сумели очень тонко настроить зрителя на тактильность и напряжение, присутствующие в кадре с первых минут просмотра.

Джессика Честейн и Питер Сарсгаард в фильме "Память любви" 2023

При этом, в адрес героя Сарсгаарда зритель испытывает сочувствие: у Сола ранняя деменция. Когда-то он был женат, но его жена умерла. Остались только брат и племянница, вынужденные опекать родственника с тяжелым диагнозом. После знакомства с Сильвией Сол стал ощущать что-то еще, кроме бесполезных попыток хоть что-то вспомнить из прожитого несколько часов назад. К нему вернулись чувства и некоторые краски жизни. Эта палитра из давно забытых ярких эмоций и настороженной опасливости так же тонко передаются зрителю, позволяя прожить отношения героев в теле каждого из них.

События развиваются на фоне повседневного городского пейзажа: здесь нет грандиозных декораций и насыщенных натурных локаций. В "Памяти любви" режиссер Мишель Франко сделал ставку на проживание чувств и эмоций и у автора это получилось, грандиозно.

Отдельного внимания заслуживает сцена, в которой Сильвия открыто противостоит своей семье, жестоко предавшей ее много лет назад. Кажется, именно ради этого момента Сильвия жила много лет и не знала, как открыто заявить обо всем, что проживала каждый день. Сцена — кульминация повествования и она отлично сыграна.

Этот теплый, чувственный и трогательный фильм подойдет для семейной годовщины или романтического вечера. В любом случае, мелодрамы потеряли очки в последние годы и "Память любви" — хороший повод компенсировать упущенное время для популярного жанра.

Ранее Фокус писал рецензию на "Охотники за привидениями. Ледяная империя".