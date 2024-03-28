Шанс для "тих, хто вижив". Рецензія на фільм "Пам'ять кохання"

Фільм був представлений на Венеціанському кінофестивалі 2023 року і зібрав на прем'єрі знаменитостей, незважаючи на страйк акторів і сценаристів, який тривав кілька місяців. А виконавець головної ролі Пітер Сарсгаард отримав Кубок Вольпі як Найкращий актор Венеційського кінофестивалю 2023 року.

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28 березня в українських кінотеатрах розпочинають показ фестивального хіта 2023 року — мелодрами мексиканського режисера Мішеля Франко "Пам'ять кохання" з Джессікою Честейн і Пітером Сарсгаардом у головних ролях. Фокус побував на допрем'єрному показі та ділиться враженнями.

Про що фільм "Пам'ять кохання" 2023

Трейлер фільму "Пам'ять кохання" 2023 року

Мати-одиначка Сільвія (Джессіка Честейн), яка ледве поборола алкогольну залежність, виховує доньку Анну, працює в садку для дорослих людей з обмеженими можливостями і загалом живе рутинним життям. Вона боїться зав'язувати стосунки з чоловіками, завжди перевіряє, чи щільно зачинені вхідні двері, і побоюється за доньку, яка, як їй здається, може потрапити під вплив поганої компанії і почати пити алкоголь. Сільвія навіть побоюється запросити у квартиру майстра з ремонту холодильників чоловічої статі: вона акцентує на тому, що "запрошувала жінку", коли у двері постукав майстер-чоловік. З рідних у героїні тільки сестра Олівія, завжди готова прийти на допомогу.

Джессіка Честейн у фільмі "Пам'ять кохання" 2023

Сільвія справляє враження глибоко травмованої і безпорадної жінки, чиє життя, здається, назавжди зупинилося на квадратних метрах її квартири і роботи.

Одного разу сестра Олівія запрошує Сільвію на зустріч шкільних випускників, де до головної героїні за столом сідає незнайомий чоловік із когнітивними порушеннями — Сол (Пітер Сарсгаард). Він іде за Сільвією до самого дому і навіть ночує під дощем біля дверей її квартири. З цього і починається незвичайна історія взаємин людей із важким психологічним багажем.

Переваги фільму "Пам'ять кохання"

Цей незвичний міський роман, навмисне просочений не стільки романтикою, скільки обопільним дискомфортом і зневірою героїв у зміни на краще, діє на глядача заворожуюче. По-перше, спостерігачеві з перших епізодів стає зрозуміло, що в Сільвії позаду якась страшна трагедія чи нещасний випадок, які перетворили її з привабливої молодої жінки на завжди напружену й недовірливу особу. Ми разом із Сільвією пильно спостерігаємо за перехожими з вікна її квартири, насторожено реагуємо на незнайомців, боїмося доторкнутися руками до людей у магазині. Творці картини зуміли дуже тонко налаштувати глядача на тактильність і напругу, присутні в кадрі з перших хвилин перегляду.

Джессіка Честейн і Пітер Сарсгаард у фільмі "Пам'ять кохання" 2023 року

При цьому, на адресу героя Сарсгаарда глядач відчуває співчуття: у Сола рання деменція. Колись він був одружений, але його дружина померла. Залишилися тільки брат і племінниця, змушені опікуватися родичем із важким діагнозом. Після знайомства із Сільвією Сол почав відчувати щось іще, крім марних спроб хоч щось пригадати з прожитого кілька годин тому. До нього повернулися почуття і деякі фарби життя. Ця палітра з давно забутих яскравих емоцій і настороженої настороженості так само тонко передаються глядачеві, даючи змогу прожити стосунки героїв у тілі кожного з них.

Події розвиваються на тлі повсякденного міського пейзажу: тут немає грандіозних декорацій і насичених натурних локацій. У "Пам'яті кохання" режисер Мішель Франко зробив ставку на проживання почуттів та емоцій і в автора це вийшло, грандіозно.

Окремої уваги заслуговує сцена, в якій Сільвія відкрито протистоїть своїй родині, яка жорстоко зрадила її багато років тому. Здається, саме заради цього моменту Сільвія жила багато років і не знала, як відкрито заявити про все, що проживала щодня. Сцена — кульмінація оповіді, і вона чудово зіграна.

Цей теплий, чуттєвий і зворушливий фільм підійде для сімейної річниці або романтичного вечора. У будь-якому разі мелодрами втратили очки останніми роками, і "Пам'ять кохання" — гарний привід компенсувати згаяний час для популярного жанру.

Раніше Фокус писав рецензію на "Мисливці за привидами. Крижана імперія".