Князь Монако Альбер потакает Шарлен, чтобы их брак не распался, — СМИ

Бывший бухгалтер князя рассказал, что Шарлен тратит деньги, а ее муж платит по всем счетам ради "мира в семье". Альбера описывают, как человека, который избегает конфронтации.

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Князя Монако Альбера в недавних материалах таблоидов назвали "слабым" лидером, который "использует деньги, чтобы купить мир в семье". О финансовых делах князя и его жены Шарлен рассказал бывший бухгалтер Альбера Клод Пальмеро, который занимался его счетами более 20 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Досье, раскрывающее "секретные записные книжки" Клода Пальмеро, который отвечал за финансы дворца более двух десятилетий и был доверенным лицом принца Альбера, выявило поразительные утверждения о финансах княжеской семьи.

Клод был уволен прошлым летом. И с того момента скандальные подробности о жизни Альбера и Шарлен стали достоянием общественности.

В записях, которыми поделилась французская газета Le Monde , подробно описаны траты Шарлен. Так, на крестины ее детей, близнецов Жака и Габриэллы было потрачено около 600 000 фунтов стерлингов, а ее расходы составляют более 1 миллиона фунтов стерлингов в год.

Теперь, беседуя с Tatler, один из журналистов, опубликовавших эту историю, рассказал, что у Шарлен есть "безумное желание тратить деньги", которое дает ей муж для поддержания мира в семье.

Князь Альбер и княгиня Шарлен с детьми Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Журналисты во Франции и Монако заявили, что 65-летний князь Монако Альбер — "слабый человек", который не любит конфронтации. И потому он готов оплачивать все траты своей жены.

Шарлен нанимает нелегалов, о чем также сообщал Клод. Один сотрудник с Филиппин нелегально работал на княжеский дом более пяти лет, несмотря на то, что у него была только месячная туристическая виза. И ему платили 100 евро в день. Также нелегально работали и няни детей Альбера и Шарлен.

Князь Альбер и княгиня Шарлен с детьми Фото: Getty Images

"Они не только находятся нелегально, но и въехали по фальшивым паспортам", ​​— сообщал Палмеро.

Жерар Даве, репортер-расследователь Le Monde, сказал: "Князь Альбер на все говорит "да". Шарлен очень одиноко во дворце; так что ее лучший друг, возможно, деньги ее мужа".

Он добавил, что единственным человеком, который когда-либо препятствовал расходам Шарлен, был Клод Пальмеро, который подал несколько исков против Альбера после того, как он был уволен в прошлом году. Клод хочет компенсации за клевету и несправедливое увольнение.

Князь Альбер и княгиня Шарлен Фото: Getty

После того, как полковник, работавший во дворце, вывел Пальмеро из кабинета и вручил ему сообщение о увольнении, князь публично обвинил своего верного союзника в более чем 20-летней коррупции, что Пальмеро категорически отрицает.

В другом месте интервью Даве сообщает, что Шарлен и ее невестка принцесса Каролина "не друзья".

В записях Пальмеро также утверждается, что Альбер каждый год тратит миллионы со своего секретного счета во французском банке, чтобы платить своим бывшим любовницам и внебрачным детям. Жасмин Гримальди, 31 год, и Александр Кост-Гримальди, 20 лет, получают пособие в размере 344 000 фунтов стерлингов в год каждый.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что княгиня Шарлен потратила за прошлый год на наряды больше, чем остальные европейские королевы.