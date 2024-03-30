Коридор затмений 2024: что ждет Украину до 8 апреля

В коридор затмений Украине предстоят серьезные испытания, но она выйдет из крутого пике.

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С 25 марта по 8 апреля Украина проходит через коридор затмений, и в этот период ей предстоит многое пережить. Таролог Алена (Мадам Зидан) рассказала, чего стоит ожидать и к чему готовиться.

В этот период возрастает угроза ударов со стороны российской армии. По словам таролога, стоит ждать новых экспериментов. Враг может использовать новую тактику войны, новые виды оружия и технологий, а также новые подходы к ведению боевых действий.

В зоне опасности в период коридора затмений – все, что имеет отношение к воде. Это, в частности, ГЭС, ТЭЦ и другие объекты у воды. Карты говорят, что, по десятке пентаклей, они выстоят.

Что касается новых обстрелов, то они будут связаны с конкретными целями и направленные на уничтожение некоторых объектов или их уничтожения. В зоне риска энергетика, дамбы, какие-то отсеки.

"Цель России – устроить некий прилет, чтобы напугать или создать очень яркую запоминающуюся ситуацию, привлечь внимание", – отметила Алена.

Таролог отмечает, что каким-то судом, благодаря природе, погоде или везению, Украина пройдет коридор, причем, возможно, даже без масштабных потерь и убытков.

Чего ждать со стороны России в этот коридор затмений?

Манипуляции. Они (РФ) будут закидывать тему и смотреть, как станет развиваться ситуация. Потом это будет делаться снова и снова, чтобы вызвать какую-то реакцию. Будто они пытаются поймать какую-то реакцию. Папы сидят как в танке и никакой реакции не проявляют.

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Таролог отмечает, что в этот период возможны серьезные перестановки на высших ступеньках власти.

"Выпадает решение финансовых вопросов очень скоро. Есть вероятность замены в управленческом аппарате. Главная тема – финансы. Нужны новые идеи или возможности, новые лица, которые будут давать новые рекомендации стране, новое управление", – продолжила таролог.

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Стоит ожидать выхода из тупика или кризиса. Предположительно могут активироваться экономические вопросы, которые повлекут масштабные перетасовки в управлении.

"Я надеюсь, мы будем выходить из этого крутого пике. Как раз переживем все эти коридоры и ретрограды, и надеюсь, что жизнь наладится", – подытожила Мадам Зидан.

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