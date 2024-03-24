Деньги, любовь и события. Таро-прогноз в коридор затмений в марте-апреле 2024 для всех знаков

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С понедельника, 25 марта 2024, в день Лунного затмения начинается период коридора затмений, который продлится две недели и закончится Солнечным затмением 8 апреля. По традиции, этот период конфликтен и непрост, более того, он кармичен и напряжен. Рассматриваем, кому из представителей Зодиакального круга будет хорошо в этот необычный этап 2024 года.

Овен

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Овнов

Овнов ожидают переживания из-за партнеров и детей. Возможны судьбоносные знакомства, ведущие к созданию семьи, и неудивительно: ведь коридор затмений будет происходить именно в этом знаке. Возможен приход большой суммы денег для Овнов в эти две недели.

Телец

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Тельцов

У Тельцов встанет вопрос семьи или создания семьи. Вы выходите из затяжного неприятного периода и стремитесь в масштабный позитив, на который даже не рассчитывали. В вашу жизнь придет важное обновление и обнуление. Также будут радостные события, праздники, тусовки походы в увеселительные заведения.

Близнецы

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Близнецов

У Близнецов будет просматриваться важность рабочих вопросов и процессов. Конфликты и борьба за место под солнцем. Мужчины будут выбирать между двумя женщинами, женщины — выяснять отношения с подругами или родственницами. В этот период придется собрать волю в кулак, чтобы занять лидирующие позиции.

Рак

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Раков

Ракам предстоит получение хорошей суммы денег и большие переживания по вопросам перспектив на будущее. Разочарования в отношениях или конфликты с партнерами, Возможно, вам предстоит ощутить перенапряжение из-за чрезмерной ответственности. Экономия денег и частые передвижения, командировки, посещение гостей или поездки в увеселительные заведения.

Лев

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Львов

У Львов внезапно сорвутся планы или намеченная поездка. Представители знака могут почувствовать себя связанными и несвободными. Возможны денежные потери. Но во вторую неделю многое наладится и стабилизируется. Жизнь войдет в привычную колею.

Дева

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Дев

У Дев, вероятно, сорвется перспективный контракт, но только ради того, чтобы получить еще более выгодный договор или предложение. Вы ощутите важные перемены в жизни в этот период и он вам будет даваться нелегко. Но вы точно будете вознаграждены!

Весы

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Весов

Весам предстоит выход из зоны комфорта и некоторое разочарование в привычном течении событий. В этот период вас будут одолевать страхи и переживания. Это не странно: затмения будут проходить на вашей оси — Овен — Весы. Избегайте конфликтов, ничего не решайте в этот период, держите равновесие.

Скорпион

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Скорпионов

Скорпионов ожидают сложные кармические уроки, и даже удары судьбы. Вы можете пережить предательство со стороны близкого человека в этот период или сильную ссору с детьми. Вам предстоит принятие непростых решений.

Стрелец

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Стрельцов

У Стрельцов закроется какой то источник доходов, а какой-то возникнет и даже порадует. У вас сильно сменится система ценностей и критерии приоритетов в этот период. Правда, не обойдется и без разочарований: вас ожидают "американские горки" — держитесь крпеко!

Козерог

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Козерогов

Козерогов могут ожидать сложности семье, ощущение "болота" и резкое желание из него вырваться. Вы ощутите, что "перегрелись" от напряжения в эти две недели, но все закончится хорошо: охлаждением и примирением с окружением.

Водолей

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Водолеев

Водолеям предстоит волнение за детей и за новые проекты, необходимость отстаивать свою территорию и непреодолимое желание держаться за свое. Вас ожидает две недели больших переживаний, которые в итоге разрешатся позитивно.

Рыбы

Таро-прогноз на период коридора затмений в марте-апреле 2024 для Рыб

Рыбы могут развестись с партнером или разойтись с коллегами по проектам. В любом случае, вас ждет резкая смена вектора в жизни. Новые знакомства, новая работа или новые проекты, и все это на фоне серьезных нервных нагрузок.