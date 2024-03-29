Кайли Миноуг в смелом платье продемонстрировала стройную фигуру (фото)

Хитмейкер "Падам-Падам" никогда не разочаровывает своим стилем. По мнению журналистов, Миноуг является одной из самых успешных и знаковых музыкальных звезд в мире.

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Австралийская певица Кайли Миноуг в среду, 27 марта, порадовала поклонников еще одним завораживающим образом, продемонстрировав свою безупречную фигуру, сообщает Hello Magazine.

55-летняя поп-звезда опубликовала фотографию, где она полулежа расположилась на стильном диване. На заднем плане открывался потрясающий вид на Сиднейский оперный театр и мост Харбор-Бридж. Кайли выглядела просто безупречно в черном платье без бретелек со смелым разрезом до бедра. Ее светлые волосы были уложены идеальными волнами, а готовый к съемке макияж состоял из потрясающих дымчато-серых теней для век, розовых румян и телесной помады. Свой гламурный образ она дополнила элегантными черными туфлями на каблуках со сверкающими двойными ремешками.

"О, привет, Сидней! О, и привет Харбор-Бридж и, о, привет Оперный театр! @australia @crownsydney Вау!", — подписала пост знаменитость.

Этот шикарный снимок как нельзя более отличался от пляжного, которым Кайли поделилась в субботу, 23 марта, наслаждаясь отдыхом на пляже на острове Гамильтон. Певица была настоящей пляжной красоткой. Фотографии были сделаны в частной пляжной хижине. На маленьком столике стояла бутылка вина и бокал. На фоне моря виднелся потрясающий горный пейзаж. Кайли на снимке была без макияжа. Что касается наряда, она выбрала белые льняные брюки и красную майку на бретельках.

На протяжении многих лет звезда попадает в заголовки бесчисленных газет благодаря своим невероятным образам.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что певица Кайли Миноуг в эффектном наряде посетила церемонию BRIT 2024. 55-летняя поп-икона позировала на красной дорожке возле лондонской арены O2 в эффектном черном платье с рюшами, спускающимися к низу.