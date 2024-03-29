Кайлі Міноуг у сміливій сукні продемонструвала струнку фігуру (фото)

Хітмейкер "Падам-Падам" ніколи не розчаровує своїм стилем. На думку журналістів, Міноуг є однією з найуспішніших і знакових музичних зірок у світі.

Related video

Австралійська співачка Кайлі Міноуг у середу, 27 березня, потішила прихильників ще одним чарівним образом, продемонструвавши свою бездоганну фігуру, повідомляє Hello Magazine.

55-річна поп-зірка опублікувала фотографію, де вона напівлежачи розташувалася на стильному дивані. На задньому плані відкривався приголомшливий вид на Сіднейський оперний театр і міст Харбор-Брідж. Кайлі мала просто бездоганний вигляд у чорній сукні без бретелей зі сміливим розрізом до стегна. Її світле волосся було укладене ідеальними хвилями, а готовий до зйомки макіяж складався з приголомшливих димчасто-сірих тіней для повік, рожевих рум'ян і тілесної помади. Свій гламурний образ вона доповнила елегантними чорними туфлями на підборах з блискучими подвійними ремінцями.

"О, привіт, Сідней! О, і привіт Харбор-Брідж і, о, привіт Оперний театр! @australia @crownsydney Вау!", — підписала пост знаменитість.

Цей шикарний знімок якнайкраще відрізнявся від пляжного, яким Кайлі поділилася в суботу, 23 березня, насолоджуючись відпочинком на пляжі на острові Гамільтон. Співачка була справжньою пляжною красунею. Фотографії були зроблені в приватній пляжній хатині. На маленькому столику стояла пляшка вина і келих. На тлі моря виднівся приголомшливий гірський пейзаж. Кайлі на знімку була без макіяжу. Що стосується вбрання, вона вибрала білі лляні штани і червону майку на бретельках.

Протягом багатьох років зірка потрапляє в заголовки незліченних газет завдяки своїм неймовірним образам.

Раніше, 6 березня, повідомлялося, що співачка Кайлі Міноуг в ефектному вбранні відвідала церемонію BRIT 2024. 55-річна поп-ікона позувала на червоній доріжці біля лондонської арени O2 в ефектній чорній сукні з рюшами, що спускаються до низу.