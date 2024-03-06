Кайлі Міноуг в ефектному вбранні відвідала церемонію BRIT 2024 (фото)

На думку журналістів, Міноуг є однією з найуспішніших і знакових музичних зірок у світі. Нещодавно вона була удостоєна ще однієї премії "Греммі".

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Австралійська співачка й акторка Кайлі Міноуг на церемонії вручення нагород BRIT Awards 2024 року підкорила всіх своїм зовнішнім виглядом. Для свого виходу зірка обрала ефектне вбрання, повідомляє Рeople.

55-річна поп-ікона позувала на червоній доріжці біля лондонської арени O2 в ефектній чорній сукні з рюшами, що спускаються до низу. На ній були чорні колготи і чорні замшеві туфлі на високих підборах.

Співачка Кайлі Міноуг Фото: Getty Images

До свого образу знаменитість обрала сріблясті прикраси: сережки-підвіски і каблучку з камінням, а також одягла браслети на руку і ноги. Кайлі нанесла гарний макіяж, підкресливши очі, і чорний манікюр. Її світле волосся спадало на відкриті плечі.

Співачка Кайлі Міноуг Фото: Getty Images

Міноуг на церемонії була удостоєна нагороди BRITs Global Icon Award "на знак визнання її кар'єри, що охоплює п'ять десятиліть, як однієї з найуспішніших і знакових музичних зірок у світі".

Минулого місяця вона навіть забрала додому свою другу в історії премію "Греммі" в номінації "Найкраща композиція поп-танцю" за пісню "Padam Padam".

"Я пам'ятаю, як кілька років тому в багатьох інтерв'ю мене запитували: "Як ви думаєте, в якому віці все ще можна займатися поп-музикою або бути сексуальною в поп-музиці?" Це було справді ніяково, і я відчувала, що маю виправдати свою присутність в індустрії", — сказала раніше Міноуг.

Нагадаємо, 26 лютого Кайлі Міноуг заявила, що їй подобається "свобода" самотності. Володарка Греммі співачка та авторка пісень розповіла, що почувається "звільненою". Зараз Кайлі Міноуг веде самотнє життя.