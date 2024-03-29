Бывший дворецкий рассказал, где покупают пасхальные яйца для королевской семьи (фото)

Королевская семья заботится о том, чтобы Пасха стала большим событием для всех ее членов. По словам Баррелла, они знают, как побаловать себя после Великого поста.

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Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл рассказал, чем занимается королевская семья на Пасху, в том числе, какие "роскошные гигантские шоколадные яйца" они любят покупать, чтобы побаловать себя, сообщает Еxpress.

Членов королевской семьи Великобритании обычно фотографируют в пасхальное воскресенье, когда она направляется в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке на утреннюю службу. Но, как отметил Баррелл, им нравится "есть шоколад вдали от камеры, как и всем нам".

Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой в пасхальное воскресенье, 2023 год Фото: Getty Images

Бывший дворецкий Пол Баррелл назвал их любимым шоколадом Charbonnel et Walker, такие пасхальные яйца могут стоить до 38 фунтов стерлингов (1882 грн — ред.).

Однако это часто становится заслуженным подарком в конце Великого поста, как он объяснил: "Члены королевской семьи празднуют завершение Великого поста. Они отказывались от шоколада или сыра и старались обходиться без чего-либо, чтобы признать тот факт, что наступил Великий пост. Пасха всегда будет с щедрым чаем, и то, от чего они отказались, снова появится на празднике".

Пасхальная воскресная служба является важным событием в королевском календаре, хотя в этом году она будет выглядеть несколько иначе из-за состояния здоровья короля Чарльза ІІІ и принцессы Кейт.

Чарльз и королева Камилла подтвердили, что будут присутствовать на воскресной службе, что станет первым появлением короля на публике с тех пор, как в начале февраля был обнародован его диагноз рака.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла Фото: Instagram/@clarencehouse

В результате болезни Его Величества на церемонии будет присутствовать меньше членов семьи, чтобы ограничить количество людей, с которыми он контактирует.

Напомним, 29 марта сообщалось, что королева Камилла посетила предпасхальную службу без короля Чарльза ІІІ. Супруга монарха пришла к Вустерскому собору в Чистый четверг. Сам Чарльз III обратился к сторонникам в записанном ранее обращении.