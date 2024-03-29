Колишній дворецький розповів, де купують великодні яйця для королівської сім'ї (фото)

Королівська сім'я дбає про те, щоб Великдень став великою подією для всіх її членів. За словами Баррелла, вони знають, як побалувати себе після Великого посту.

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Колишній королівський дворецький Пол Баррелл розповів, чим займається королівська сім'я на Великдень, зокрема, які "розкішні гігантські шоколадні яйця", що їх вони полюбляють купувати, щоб побалувати себе, повідомляє Еxpress.

Членів королівської сім'ї Великої Британії зазвичай фотографують у великодню неділю, коли вона прямує до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку на ранкову службу. Але, як зазначив Баррелл, їм подобається "їсти шоколад далеко від камери, як і всім нам".

Кейт Міддлтон із принцесою Шарлоттою у великодню неділю, 2023 рік Фото: Getty Images

Колишній дворецький Пол Баррелл назвав їхнім улюбленим шоколадом Charbonnel et Walker, такі великодні яйця можуть коштувати до 38 фунтів стерлінгів (1882 грн — ред.).

Однак це часто стає заслуженим подарунком наприкінці Великого посту, як він пояснив: "Члени королівської сім'ї святкують завершення Великого посту. Вони відмовлялися від шоколаду або сиру і намагалися обходитися без будь-чого, щоб визнати той факт, що настав Великий піст. Великдень завжди буде з щедрим чаєм, і те, від чого вони відмовилися, знову з'явиться на святі".

Великодня недільна служба є важливою подією в королівському календарі, хоча цього року вона матиме дещо інакший вигляд через стан здоров'я короля Чарльза ІІІ та принцеси Кейт.

Чарльз і королева Камілла підтвердили, що будуть присутні на недільній службі, що стане першою появою короля на публіці відтоді, як на початку лютого було оприлюднено його діагноз раку.

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла Фото: Instagram/@clarencehouse

Через хворобу Його Величності на церемонії буде присутнім менше членів сім'ї, щоб обмежити кількість людей, з якими він контактує.

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що королева Камілла відвідала передвеликодню службу без короля Чарльза ІІІ. Дружина монарха прийшла до Вустерського собору в Чистий четвер. Сам Чарльз III звернувся до прихильників у записаному раніше зверненні.