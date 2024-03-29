Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала пикантные снимки в облегающем шелковом платье (фото)

Модель известна тем, что часто демонстрирует свое невероятное телосложение. А недавно Рози показала романтический отпуск с актером Джейсоном Стэтхэмом.

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Британская супермодель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала потрясающую фигуру в шикарном шелковом платье. 28 марта в социальной сети она поделилась со своими 19,8 миллионами подписчиков достаточно пикантными снимками, сообщает Daily Mail.

36-летняя красавица, родившаяся в Плимуте, блистала в облегающем кремовом платье на бретельках, которое выгодно подчеркивало ее пышное декольте.

Снимки подтвердили ее сотрудничество с ювелирным домом Tiffany & Co, а сексуальное платье прекрасно сочеталось с изящными драгоценностями. На Рози было несколько браслетов, элегантное бриллиантовое колье с круглой подвеской и три кольца.

Рози выглядела потрясающе на всех кадрах, когда она принимала различные позы. Оригинальные бретельки платья, которые были завязаны декоративными узлами, еще больше привлекали внимание к декольте, а также подчеркивали ее подтянутые и загорелые руки. Модель распустила свои светлые локоны и нанесла минимальный макияж.

На прошлой неделе Рози показала романтический отпуск в Италии, который она проводит своим давним партнером, актером Джейсоном Стэтхэмом. Пара начала встречаться в 2009 году, у них двое детей: шестилетний сын Джек и двухлетняя дочь Изабелла. На церемонии вручения "Золотого глобуса" 2016 года пара объявила о своей помолвке, но до сих пор не оформила официально свои отношения.

Напомним, 25 марта сообщалось, что Рози Хантингтон-Уайтли с Джейсоном Стэтхэмом наслаждаются роскошным отдыхом в Италии. Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, пара вместе уже долгие годы.