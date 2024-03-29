Розі Гантінгтон-Вайтлі опублікувала пікантні знімки в обтислій шовковій сукні (фото)

Модель відома тим, що часто демонструє свою неймовірну статуру. А нещодавно Розі показала романтичну відпустку з актором Джейсоном Стетхемом.

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Британська супермодель і актриса Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала приголомшливу фігуру в шикарній шовковій сукні. 28 березня в соціальній мережі вона поділилася зі своїми 19,8 мільйонами підписників досить пікантними знімками, повідомляє Daily Mail.

36-річна красуня, яка народилася в Плімуті, сяяла в обтислій кремовій сукні на бретельках, яка вигідно підкреслювала її пишне декольте.

Знімки підтвердили її співпрацю з ювелірним домом Tiffany & Co, а сексуальна сукня чудово поєднувалася з витонченими коштовностями. На Розі було кілька браслетів, елегантне діамантове кольє з круглою підвіскою і три каблучки.

Розі мала приголомшливий вигляд на всіх кадрах, коли вона приймала різні пози. Оригінальні бретельки сукні, які були зав'язані декоративними вузлами, ще більше привертали увагу до декольте, а також підкреслювали її підтягнуті та засмаглі руки. Модель розпустила свої світлі локони і нанесла мінімальний макіяж.

Минулого тижня Розі показала романтичну відпустку в Італії, яку вона проводить зі своїм давнім партнером, актором Джейсоном Стетхемом. Пара почала зустрічатися 2009 року, у них двоє дітей: шестирічний син Джек і дворічна дочка Ізабелла. На церемонії вручення "Золотого глобуса" 2016 року пара оголосила про свої заручини, але досі не оформила офіційно свої стосунки.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що Розі Гантінгтон-Вайтлі з Джейсоном Стетхемом насолоджуються розкішним відпочинком в Італії. Незважаючи на двадцятирічну різницю у віці, пара разом уже довгі роки.