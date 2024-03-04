Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала струнку фігуру в пікантній спідниці в Парижі (фото)
Зірка подіуму із задоволенням позувала фотографам на вулиці. Її партнер, відомий кіноактор, Джейсон Стейтем та їхні діти залишилися вдома в Лос-Анджелесі.
36-річна британська супермодель, відома як одна з "ангелів" "Victoria's Secret", Розі Гантінгтон-Вайтлі привернула увагу в сміливому сірому вбранні. 3 березня вона прибула на показ Valentino в рамках Тижня моди в Парижі, повідомляє Daily Mail.
Знаменитість мала неймовірний вигляд у пікантній сірій спідниці-міді з ефектним розрізом з боків і трьома вирізами, прикрашеними метеликами.
У цьому вбранні вона продемонструвала свою чудову фігуру. Незвичайну спідницю Розі поєднала з відповідним укороченим джемпером з довгими рукавами. Свій образ Гантінгтон-Вайтлі доповнила елегантними білими туфлями на високих підборах. У руках у неї був світло-сірий клатч. З прикрас на зірці подіуму був масивний золотий ланцюжок і сережки-підвіски. Довгі світлі локони спадали по плечах. Колишня модель Victoria's Secret завершила свій образ сонцезахисними окулярами.
Вона із задоволенням позувала для фотографів на вулиці. Це перший показ мод, на якому Розі побачили з моменту прибуття до французької столиці 1 березня. Її наречений і діти залишилися вдома. Знаменитість заручена із зіркою фільму "Карти, гроші, два стволові" 56-річним актором Джейсоном Стейтемом. Незважаючи на двадцятирічну різницю у віці, пара разом з 2010 року. У них є син Джек, шести років, і дочка Ізабелла, якій майже два роки. Розі та Джейсон заручені вже майже дев'ять років. Раніше Гантінгтон-Вайтлі зізналася журналістам, що не планує найближчим часом офіційно оформити свої стосунки зі знаменитим актором і батьком її дітей. Вони піклуються про своїх дітей і уникають безпосередньо публікувати їхні фотографії в соціальних мережах.
Раніше Фокус писав про те, що Розі Гантінгтон-Вайтлі вирушила на прогулянку з маленькою дочкою. Модель була помічена в Беверлі-Хіллз з донькою Беллою.