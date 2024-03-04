Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала струнку фігуру в пікантній спідниці в Парижі (фото)

Зірка подіуму із задоволенням позувала фотографам на вулиці. Її партнер, відомий кіноактор, Джейсон Стейтем та їхні діти залишилися вдома в Лос-Анджелесі.

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36-річна британська супермодель, відома як одна з "ангелів" "Victoria's Secret", Розі Гантінгтон-Вайтлі привернула увагу в сміливому сірому вбранні. 3 березня вона прибула на показ Valentino в рамках Тижня моди в Парижі, повідомляє Daily Mail.

Знаменитість мала неймовірний вигляд у пікантній сірій спідниці-міді з ефектним розрізом з боків і трьома вирізами, прикрашеними метеликами.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі на Тижні моди в Парижі Фото: Getty Images

У цьому вбранні вона продемонструвала свою чудову фігуру. Незвичайну спідницю Розі поєднала з відповідним укороченим джемпером з довгими рукавами. Свій образ Гантінгтон-Вайтлі доповнила елегантними білими туфлями на високих підборах. У руках у неї був світло-сірий клатч. З прикрас на зірці подіуму був масивний золотий ланцюжок і сережки-підвіски. Довгі світлі локони спадали по плечах. Колишня модель Victoria's Secret завершила свій образ сонцезахисними окулярами.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі в Парижі Фото: Getty Images

Вона із задоволенням позувала для фотографів на вулиці. Це перший показ мод, на якому Розі побачили з моменту прибуття до французької столиці 1 березня. Її наречений і діти залишилися вдома. Знаменитість заручена із зіркою фільму "Карти, гроші, два стволові" 56-річним актором Джейсоном Стейтемом. Незважаючи на двадцятирічну різницю у віці, пара разом з 2010 року. У них є син Джек, шести років, і дочка Ізабелла, якій майже два роки. Розі та Джейсон заручені вже майже дев'ять років. Раніше Гантінгтон-Вайтлі зізналася журналістам, що не планує найближчим часом офіційно оформити свої стосунки зі знаменитим актором і батьком її дітей. Вони піклуються про своїх дітей і уникають безпосередньо публікувати їхні фотографії в соціальних мережах.

Раніше Фокус писав про те, що Розі Гантінгтон-Вайтлі вирушила на прогулянку з маленькою дочкою. Модель була помічена в Беверлі-Хіллз з донькою Беллою.