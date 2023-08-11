Розі Гантінгтон-Вайтлі вирушила на прогулянку з маленькою донькою (фото)

Турботлива мама несла 18-місячну дитину на руках.

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36-річна британська супермодель і ангел Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі була запечена на прогулянці в Беверлі-Гіллз із донькою Беллою. Про це пише Daily Mail.

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Модель і власниця косметичного бренду Rose Inc, стиль якої змінився відтоді, як вона стала мамою, обрала для виходу у світ білу максісукню з довгими рукавами і біло-блакитні кросівки Adidas. Дружина Джейсона Стетхема зібрала своє довге світле волосся у хвіст і доповнила ансамбль срібними сережками.

У червні Гантінгтон-Вайтлі розповіла Harper's Bazaar UK про те, як змінився її вибір вбрання.

"У свої 20 років мене тягнуло до набагато більшої кількості принтів, було багато квітів, воланів і мережив — мій стиль був до певної міри більш богемним. Я носила короткі шорти, капелюхи і у мене було багато ковбойських чобіт, — сказала модель. — Днями мені доставили партію мого одягу з мого складу в Лос-Анджелесі. Джейсон увійшов до моєї гримерки і був так здивований, що не міг повірити, що я раніше так одягалася. Було так багато кольорів, так багато блискіток. Я зберегла багато речей, тому що думала, що коли-небудь вони дійсно сподобаються Беллі, але зараз я б не стала носити такі речі".

Розі зазначила, що після народження першої дитини — шестирічного сина Джека Оскара Стетхема — вона почала тяжіти до мінімалізму 90-х.

"У мене справді немає тонни одягу. Я інвестую в речі, які ношу знову і знову, рік за роком, і уникаю всього занадто сезонного, — зазначила Розі. — У мене немає часу на те, щоб вранці вирішувати, що вдягнути — раніше я проводила за цим цілу вічність, поки в мене не було дітей, і це, безумовно, було дуже весело. Тепер я просто думаю, що змусить мене мати наполовину пристойний вигляд за 10 хвилин?"

Раніше Фокус писав, що Розі Гантінгтон-Вайтлі стала новим послом Tiffany і приміряла неймовірні коштовності.