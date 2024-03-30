9 модных платьев, которые будут носить весной-летом 2024 года (фото)

Девять модных фасонов платьев, которые станут главными трендами в сезоне весна-лето 2024 года.

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Маленькое черное платье

Честно говоря, от него мы не устаем никогда, даже независимо от сезона. В этом году трендом станет очень короткое черное платье без рукавов, что оставляет открытой достаточно много тела. При этом разрез строго минимален, чтобы оставить простор для фантазии, когда дело касается обуви и аксессуаров.

Короткое минималистичное черное платье может быть с широким круглым вырезом и короткими рукавами, приталенным кроем, поэтому должно хорошо сидеть даже на бедрах.

А еще можно обратить внимание на блестящую отделку, без рукавов с прямым вырезом, который хорошо облегает верхнюю часть, со строчкой в ​​тон как спереди, так и сзади.

Черное мини-платье может быть даже с драпировкой и рюшами по всему платью. Детали как спереди, так и сзади придают романтичности.

Цветочное платье

Нет-нет, это не классические цветочные узоры. Это — настоящие произведения искусства, коими их делают трехмерные цветочные аппликации и гиперреалистичные принты.

Обратите внимание, подсказывают стилисты, на платья минимального кроя в стиле "майка", украшенные макси-шифоновыми розами тон в тон в нижней части юбки. Такое платье может быть и макси-длины, с элегантным драпированным вырезом и цветами по краю декольте.

Интересно и маленькое белое платье, выполненная из элегантного белого цветочного кружева с тонкими бретелями и прямым силуэтом.

Минималистичное длинное платье в стиле 90-х

Практичная и необходимая вещь в вашем гардеробе в этом сезоне — это длинное минималистичное платье, строгого кроя, без рукавов, с облегающим силуэтом из гладких струящихся тканей. Среди модных фасонов можно найти как чувственный вырез-бретельку, так и классический высокий воротник.

Длинное платье из эластичного трикотажа может иметь высокий вырез горловины и полностью открытую спину, а также разрез сбоку.

Вместе с тем минималистичное платье могут украшать явно современные и альтернативные детали, такие как тонкая черная шнуровка по бокам вместо классической строчки, круглый вырез, приталенный силуэт, боковой разрез.

Платье с бахромой

Бахрома любых видов возвращается, но в новом обличье, элегантном и модном, что делает платья с бахромой одним из обязательных предметов одежды сезона, особенно для тех, кто ищет альтернативный и непредсказуемый фасон, который можно носить и повседневно, и в особые случаи.

Белое мини-платье

Такое мини-платье может быть таким, как вам нравится — от минимального кроя в стиле 90-х, то есть очень короткого и со строгими линиями, до царственных драпированных и облегающих моделей. Здесь также не будет недостатка в модных вариациях, таких как романтические цветочные аппликации.

Мини-платье может иметь крой на одно плечо, с одним приспущенным рукавом и сборками, создающими эффект драпировки по всей передней части.

Если вы предпочитаете так называемые гладкие дизайны, то лучше обратить внимание на платье в стиле техно с мягким и слегка приталенным силуэтом, даже с небольшим цветочным узором тон в тон.

Для большей романтики есть фасон короткого платья с элегантным квадратным вырезом, короткими рукавами и кружевными вставками по всей поверхности: платье состоит как бы из двух частей — комбинезона телесного цвета для создания обнаженного эффекта и кружевного верха.

Драпированное, мягкое и асимметричное платье.

Драпированное платье, немного напоминающее Древнюю Грецию, воплощает идею классической и вневременной элегантности, поэтому характеризуется складками по всей поверхности и облегающим фигуру силуэтом, но в нужных местах.

Длинное прозрачное платье с нижним бельем/боди

На самом деле прозрачные платья уже подтвердили себя как тренд еще с осени-зимы, но весна-лето 2024 года станет сезоном, когда они зарекомендуют себя как одна из самых крутых и чувственных вещей, которые вы можете иметь в своем гардеробе.

Все это нужно сочетать с боди с очень высоким вырезом или непосредственно с открытым бельем.

Элегантное свободное платье

Неожиданной, даже королевской тенденцией весны-лета 2024 являются элегантные платья с характерными юбками структурированного кроя и преувеличенно широким силуэтом, начинающимся от бедер.

В этих платьях, напоминающих 50-е годы прошлого столетия, как правило, хорошо облегающая верхняя часть, которая затем, начиная от бедер, расширяющаяся за счет жесткой структурированной ткани. Ну, а настоящий королевский шарм такому платью придаст многослойная юбка, где даже не 1-2 слоя юбки, а больше.

Платье А-силуэта

Прямо из 1960-х возвращаются платья А-силуэта, современные благодаря очень короткому подолу, обнажающему ноги, однако сохраняющие классический шарм благодаря узкому вырезу на плечах и расширяющиеся книзу.

Это простой и универсальный фасон, способный подчеркнуть силуэт владельца, оставляя неявными изгибы тела, не стягивая и не сковывая его. Идеально гармонирует со стилем 60-х годов дополнение — маленькие кристаллы различной формы вокруг шеи.

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