Продюсера хита Netflix "Задача трех тел", приговорили к смертной казни в Китае

Сюй Яо, бывший руководитель известной игровой компании Yoozoo Games был приговорен к смертной казни за убийство основателя этой компании Линь Ци в 2020 году. Сюй Яо отравил чай Линя после профессионального спора.

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Сюй Яо, бывший руководитель Yoozoo Games был приговорен к смертной казни в пятницу за отравление основателя компании в 2020 году. Китайская игровая компания была связана с сериалом "Игра престолов" и новым сериалом Netflix "Задача трех тел". Об этом пишет Deadline.

Сюй Яо отравил еду 39-летнего основателя компании Линь Ци в декабре 2020 года предположительно из-за спора по поводу деловых операций, сообщил Первый народный суд Шанхая.

Линь почувствовал тошноту, после того, как выпил чашку отравленного чая пуэр, был госпитализирован и умер через 10 дней. Полиция задержала Сюй Яо через несколько дней после смерти Линя. Экспертиза подтвердила наличие в чае яда рыбы фугу, ртути и еще как минимум трех отравляющих веществ.

Еще четыре человека заболели, но не умерли после того, как Сюй отравил напитки в офисе в период с сентября по декабрь 2020 года. Предположительно, он сделал это из-за споров с двумя из них, говорится в заявлении суда.

По сообщениям китайских СМИ, Yoozoo владеет правами на экранизацию популярной китайской научно-фантастической трилогии "Задача трех тел", а Сюй возглавляет дочернюю компанию, отвечающую за связанный с ней бизнес.

В сентябре 2020 года компания предоставила Netflix право на производство адаптации трилогии. Его продюсируют создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс, а Линь посмертно признан исполнительным продюсером фильма "Проблема 3 тела", дебют которого состоялся 21 марта.

Трейлер сериала "Задча трех тел"

Yoozoo, также известная как Youzu Interactive, разработала Game of Thrones: Winter Is Coming, игру по мотивам сериала.

Что известно про сериал "Задача трех тел" от Netflix

Сериал снят по мотивам трилогии китайского писателя-фантаста Лю Цысиня "Память о прошлом Земли". Шоураннеры сериала: Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайс ("Игрой престолов"), а также выпускник "Настоящей крови" Александр Ву.

Синопсис гласит: "Пять гениальных ученых в разные десятилетия и на разных континентах осваивают законы природы и приходят к выводу, что существование человечества находится под угрозой".

Главные роли в сериале "Задача трех тел" сыграли Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия"), Эйза Гонсалес ("Годзилла против Конга"), а также Джован Адеп, Розалинда Чао, Джонатан Прайс, Джон Брэдли и Лиам Каннингем.

"Задача трех тел" от Netflix состоит из восьми эпизодов, годом ранее вышел китайский сериал.

Напомним, ранее стало известно об интересной теории заговора, которая касается Китая. Вероятно, Китай отправил на Луну секретную миссию, которая потерпела неудачу, а теперь пытается ее спасти.