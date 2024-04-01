Эксперт по языку тела рассказала, что испытывал король Чарльз на пасхальной службе

Король наслаждался общением с публикой и долго не хотел заходить в часовню. После службы он все же подошел к людям, которые желали ему выздоровления и радовались его появлению.

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Несмотря на все опасения и слухи, что 75-летний король Чарльз в этом году не посетит пасхальную службу из-за лечения онкологии, монарх порадовал всех своим появлением в часовне Святого Георгия в Виндзоре в сопровождении 76-летней королевы Камиллы. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала MailOnline, что в момент встречи с публикой чувствовал Его Величество.

По ее словам, монарх продемонстрировал многие из своих фирменных выражений, в том числе свою улыбку и указательные жесты. Рядом с женой ему явно было весело.

"Чарльз выглядел так, как будто он получил огромное удовольствие от возвращения к своим преданным поклонникам и частично к работе. Его щеки были приподняты и округлены, и он демонстрировал свои фирменные жесты и сигналы хорошего юмора, прежде чем развернуться, чтобы заняться чем-то вроде подшучивания над толпой. Он уловил трепещущую волну привязанности, а затем указал пальцем и пошутил, подняв брови в знак узнавания, когда увидел десятки людей, собравшихся в Виндзоре, чтобы поприветствовать его в пасхальное воскресенье. Это не была быстрая волна и исчезновение, четыре волны, прежде чем он вошел внутрь, свидетельствовали о некотором нежелании снова выходить из центра внимания", – объяснила Джеймс.

Монарх прибыл на службу в темно-бордовом лимузине Bentley на службу, чтобы избежать любых инфекций, и это стало его первым появлением на публике после того, как 5 февраля мир узнал о его диагнозе.

Рядом с мужем Камилла, которая в последнее время взяла на себя больше работы из-за болезни короля и невестки Кейт, тоже выглядела довольной.

"Королева Камилла была в такой же блестящей форме. Камилла, похоже, не выполняла никаких обязанностей медсестры и не смотрела на мужа с тревогой. Улыбка и жест, который она показала, давали аналогичные сигналы уверенности и даже некоторой гордости за то, что Чарльз снова возвращается в общественную жизнь", – констатирует эксперт.

После службы король и королева пообщались с поклонниками, прежде чем уехать домой.

Однако, несмотря на повышение общественного морального духа, пасхальная служба королевской семьи заметно отличается от предыдущих лет.

Принц и принцесса Уэльские, а также трое их детей не присутствовали на мероприятии, поскольку Кэтрин проходит курс профилактической химиотерапии и проводит время вдали от публики, выздоравливая в кругу своей семьи.

Ранее Фокус писал, кто еще из членов королевской семьи был в этом году на пасхальной службе.