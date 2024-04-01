Королева Камилла представила элегантный образ на пасхальной службе (фото)

Королева сияла на ежегодной пасхальной заутрене в Виндзорском замке. Она любит экспериментировать со своими дизайнерскими сумками.

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Королева Камилла присоединилась к своему мужу королю Великобритании Чарльзу ІІІ во время его первого значительного публичного выступления с момента объявления о его диагнозе рака в феврале, сообщает Hello Magazine.

Король и королева посетили ежегодную пасхальную утреню в часовне Святого Георгия в воскресенье. Камилла была воплощением королевского гламура в зеленом платье, созданном ее дизайнером Анной Валентайн.

Супруга Чарльза решила надеть любимые вещи из своего королевского гардероба, в том числе великолепную шляпу изумрудного оттенка от Филиппа Трейси, ботинки "Dressage" от Russell & Bromley, укороченный черный пиджак-накидку и черные кожаные перчатки Из украшений она выбрала браслет "Vintage Alhambra 5 Motifs 18k" из желтого золота и агата от Van Cleef & Arpels, шикарную брошь и серьги с драгоценными камнями.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла на пасхальной заутрене в Виндзорском замке Фото: Getty Images

Однако самой поразительной частью ансамбля стала неподвластная времени черная стеганая мини-сумка с верхней ручкой от Chanel, которая продается по цене 3500 фунтов стерлингов. Эта сумочка находится в коллекции королевской особы с 2020 года и с тех пор стала ее любимым аксессуаром на многих мероприятиях. Камилла, похоже, является поклонницей французского дома моды и регулярно носит туфли-лодочки от Chanel.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла Фото: Getty Images

Говорят, что королевская особа может быть привязана к лейблу из-за его знакового переплетающегося логотипа "CC", который может обозначать Чарльза и Камиллу (как аббревиатура, сложенная из заглавных букв их имен).

Хотя Ее Величество, похоже, переняла многие модные нотки и неповторимый стиль у королевы Елизаветы II. Ее свекровь имела доступ к величайшим мировым дизайнерам и домам моды, готовым шить по ее приказу, но была невероятно предана единственному бренду сумок на протяжении всего своего 70-летнего правления. Мать Чарльза была предана сумкам от Launer и, как говорят, за семь десятилетий на троне носила около 200 из них.

В отличие от Елизаветы II, королева Камилла любит экспериментировать со своими дизайнерскими сумками и, как известно, носит все, от Chanel до Bottega Veneta и многие другие бренды.

Ранее, 29 марта, Фокус писал о том, что королева Камилла посетила предпасхальную службу без короля Чарльза ІІІ. Супруга монарха пришла к Вустерскому собору в Чистый четверг. Сам Чарльз III обратился к сторонникам в записанном ранее обращении.