Королева Камілла представила елегантний образ на великодній службі (фото)

Королева сяяла на щорічній великодній заутрені у Віндзорському замку. Вона любить експериментувати зі своїми дизайнерськими сумками.

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Королева Камілла приєдналася до свого чоловіка короля Великої Британії Чарльза ІІІ під час його першого значного публічного виступу з моменту оголошення про його діагноз раку в лютому, повідомляє Hello Magazine.

Король і королева відвідали щорічну великодню утреню в каплиці Святого Георгія в неділю. Камілла була втіленням королівського гламуру в зеленій сукні, створеній її дизайнером Анною Валентайн.

Дружина Чарльза вирішила вдягнути улюблені речі зі свого королівського гардероба, зокрема чудовий капелюх смарагдового відтінку від Філіпа Трейсі, черевики "Dressage" від Russell & Bromley, вкорочений чорний піджак-накидку і чорні шкіряні рукавички. З прикрас вона обрала браслет "Vintage Alhambra 5 Motifs 18k" з жовтого золота й агату від Van Cleef & Arpels, шикарну брошку й сережки з коштовним камінням.

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла на великодній заутрені у Віндзорському замку Фото: Getty Images

Однак найдивовижнішою частиною ансамблю стала непідвладна часу чорна стьобана мінісумка з верхньою ручкою від Chanel, яка продається за ціною 3500 фунтів стерлінгів. Ця сумочка перебуває в колекції королівської особи з 2020 року і відтоді стала її улюбленим аксесуаром на багатьох заходах. Камілла, схоже, є прихильницею французького будинку моди і регулярно носить туфлі-човники від Chanel.

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла Фото: Getty Images

Кажуть, що королівська особа може бути прив'язана до лейблу через його знаковий логотип "CC", що переплітається, який може позначати Чарльза і Каміллу (як абревіатура, складена із заголовних букв їхніх імен).

Хоча Її Величність, схоже, перейняла багато модних ноток і неповторний стиль у королеви Єлизавети II. Її свекруха мала доступ до найбільших світових дизайнерів і будинків моди, готових шити за її наказом, але була неймовірно віддана єдиному бренду сумок протягом усього свого 70-річного правління. Мати Чарльза була віддана сумкам від Launer і, як кажуть, за сім десятиліть на троні носила близько 200 з них.

На відміну від Єлизавети II, королева Камілла любить експериментувати зі своїми дизайнерськими сумками і, як відомо, носить все, від Chanel до Bottega Veneta і багато інших брендів.

Раніше, 29 березня, Фокус писав про те, що королева Камілла відвідала передвеликодню службу без короля Чарльза ІІІ. Дружина монарха прийшла до Вустерського собору в Чистий четвер. Сам Чарльз III звернувся до прихильників у записаному раніше зверненні.