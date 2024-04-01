Королева Камілла обрала особливу брошку під час великодньої служби (фото)

Свого часу реліквія належала королеві Єлизаветі ІІ та королеві Марії. Її доволі рідко показують публіці.

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Королева Камілла продемонструвала на публіці особливу брошку, коли відвідала великодню службу з королем Чарльзом ІІІ. Знімками ділиться офіційний акаунт монаршої родини в Instagram.

"Король і королева, герцог і герцогиня Единбурзькі, Королівська принцеса та інші члени королівської сім'ї були сьогодні на великодній службі Маттінів у каплиці Святого Георгія", — зазначають представники родини.

Дружина британського суверена продемонструвала брошку, яку доволі рідко бачить публіка.

Королева Камілла та король Чарльз ІІІ

Брошка з діамантом, сапфіром та смарагдом спочатку належала королеві Марії (на початку 1900-х).

Згодом реліквію успадкувала королева Єлизавета II, яка носила її лише кілька разів. Наприклад, коли позувала для книги Анжели Келлі "Одягаючи королеву", святкуючи свій діамантовий ювілей на престолі у 2012 році.

Королева Камілла продемонструвала особливу брошку

Дружина Чарльза ІІІ час від часу виходить на публіку з аксесуарами, які раніше належали покійній королеві Єлизаветі ІІ чи іншим предкам. Наприклад, у лютому 2024 вона продемонструвала брошку "Кришталева скеля", яка колись належала королеві-матері Єлизаветі.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ уперше вийшов на публіку після новин про свою боротьбу з раком.

Також Фокус писав про те, що відчував король Чарльз на службі, за словами експертки з мови тіла.