Уменьшить талию и похудеть в руках: 4 самых эффективных упражнения этой весны
Путь к уменьшению талии и приведению рук в тонус может показаться сложным, но не стоит отчаиваться, существуют простые, но эффективные упражнения, которые помогут вам быстро привести фигуру в порядок.
Включив в свой ежедневный распорядок дня специальные упражнения, вы сможете убрать несколько сантиметров на талии и укрепить руки, что несомненно скажется на вашем внешнем виде. Для этих упражнений не понадобится специальное оборудование и много времени, лишь желание и немного дисциплины. Тренер Эндрю Уайт рассказал о четырех очень простых и быстрых упражнениях, которые помогут вам похудеть этой весной. Об этом пишет She Finds.
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Планка
Планка — это простое, но очень эффективное упражнение, известное своей способностью воздействовать на мышцы корпуса и рук. Это динамическое движение включает в себя переход от положения планки на предплечьях к положению высокой планки, задействуя мышцы рук, плеч и корпуса на протяжении всего диапазона движения.
"Планка — это мощное упражнение для корпуса и рук. Они помогают укрепить и привести в тонус руки, плечи и грудь, одновременно задействуя весь корпус, что помогает подтянуть линию талии", — говорит Уайт.
Отжимания на трицепс
Отжимания на трицепс предлагают быстрое и доступное решение для всех, кто хочет прокачать руки и уменьшить талию. Это упражнение включает в себя использование веса собственного тела для одновременной тренировки трицепсов, плеч и корпуса.
"Отжимания на трицепс в первую очередь сосредоточены на трицепсах и мышцах задней части плеч. Они отлично подходят для тонизирования и укрепления рук, способствуют созданию более стройных и четких рук без необходимости использования тяжелых весов", — отмечает Уайт.
Как выполнить:
- Сядьте на край стула или скамьи, положив руки вдоль бедер.
- Сдвиньте бедра с края и согните локти, чтобы опустить тело.
- Оттолкнитесь ладонями, чтобы вернуть тело в исходное положение.
Скручивания
Включение скручиваний в свою программу тренировок может привести к улучшению силы корпуса, четкости рук и более подтянутому животу. Благодаря своей простоте и эффективности скручивания являются удобным способом уменьшить талию и привести в тонус руки.
"Скручивания нацелены на косые мышцы, имеющие решающее значение для четкой линии талии. Это упражнение помогает сформировать боковые части живота, что приводит к более четкой талии", — добавляет Уайт.
Как выполнить:
- Сядьте на пол, согнув колени и слегка приподняв ступни над землей.
- Откиньтесь назад под небольшим углом, чтобы задействовать корпус.
- Удерживая гантель или медицинский мяч обеими руками, поверните туловище вправо, затем влево, чтобы выполнить одно повторение.
Альпинист
Занимаясь альпинизмом, люди нагружают не только мышцы корпуса, но также руки, плечи и грудь. Быстрый и высокоинтенсивный характер этого упражнения повышает частоту сердечных сокращений, способствуя сжиганию калорий и жира, одновременно укрепляя и прорисовывая мышцы.
"Альпинист — это динамичные, высокоинтенсивные упражнения, которые нацелены на корпус, руки и плечи. Они помогают очертить руки и задействовать мышцы живота, способствуя более тонкой талии за счет сжигания калорий и задействования мышц", — отмечает Уайт.
Как выполнить:
- Начните с позиции высокой планки, положив руки под плечи.
- Подтяните одно колено к груди, затем быстро поменяйте его местами с другим коленом, как будто вы бежите на месте в положении планки.
Уайт отмечает, что эффективность этих упражнений заключается в их способности сочетать укрепление мышц с выносливостью, что является важным элементом для моделирования формы рук и талии. Стоит отметить, что важную роль в достижении видимых результатов играет последовательность.
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