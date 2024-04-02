Время Хаоса: как пережить период ретроградного Меркурия и чего от него ожидать

Ретроградный Меркурий, наряду с двумя затмениями, является одним из наиболее значимых астрологических событий весны 2024. И это очень сложный период.

Related video

Ретроградный Меркурий стартовал 1 апреля. Это космическое событие продлится примерно три с половиной недели (до 25 апреля), вызывая проблемы со связью, бедствия в путешествиях и технологические проблемы. Подробнее об этом периоде хаоса пишет Refinery29.

Это будет первое полное наступление ретроградного Меркурия в 2024 году. Предыдущий ретроградный Меркурий, закончившийся в первый день Нового 2024 года, сорвал реализацию новогодних обещаний и целей. Однако на этот раз мы переживем это время хаоса во всей полноте. Но хоть это время и будет сложным, но есть в нем и позитивные моменты.

Среди прочего, мы можем восстановить связь с прошлыми любовными интересами, но столкнуться с проблемами планирования и обнаружить, что недопонимание может обострить незначительные споры.

Во время ретроградного движения Меркурий на самом деле не движется назад; он просто замедляется по сравнению со скоростью, с которой движется Земля. Обычно Меркурий движется быстрее Земли, но три-четыре раза в год планета движется медленнее нашей. Это создает оптическую иллюзию, когда мы думаем, что он движется назад или в противоположном направлении, но это не так. Когда это происходит, мы, земляне, ощущаем последствия на духовном, ментальном и физическом уровне.

Меркурий начинает свой планетарный лунный путь во время "коридора затмений". Это означает, что Меркурий входит в свою ретроградную зону между двумя затмениями сезона — лунным затмением 25 марта и полным солнечным затмением 8 апреля. Поэтому мы должны помнить о силе, которую имеют наши слова во время затмений. Мы даже почувствуем, как назревает эта энергия. Преретроградный период начался 18 марта, за день до весеннего равноденствия, а постретроградный период, известный как "ретроградность", заканчивается 13 мая (принося почти два месяца меркурианского хаоса).

Ретроградный Меркурий официально начинается в День смеха. Важно быть осторожным с розыгрышами, поскольку они легко могут пойти не так и привести к неожиданным и неприятным результатам.

В это время важно быть осторожным и стараться не принимать все слишком близко к сердцу, как бы сложно это ни было. Рекомендуется перепроверить свои текстовые сообщения и электронную почту и подумать, прежде чем вступать в спор, чтобы не сказать того, о чем вы можете пожалеть позже.

И 8 апреля во время полного солнечного затмения помните: мы должны делать то, что заставляет нас чувствовать себя комфортно, и не делайте что-то только ради того, чтобы другие люди чувствовали себя счастливыми или защищенными. Мы – приоритет номер один в нашей жизни.

В трудные моменты мы можем чувствовать себя застрявшими из-за отсутствия прогресса или позитивных изменений. Это может разочаровывать, особенно если кажется, что наши усилия ни к чему не ведут или приводят к неудачам. Важно быть терпеливыми и добрыми к самим себе, переживая эти уязвимые времена. Слишком сильное давление на себя может привести к тому, что наши эмоции захлестнут нас, поэтому лучше всего подходить к этим проблемам спокойно и мягко, даже если это трудно сделать.

Почитание своего внутреннего ребенка может быть чрезвычайно целительным во время ретроградного Меркурия. Поскольку мы зажигаем те части себя, которые так долго подавлялись и оставались невидимыми, это даст нам возможность оглянуться назад и позволить нам обнять себя в молодости и исправить некоторые обиды или травмы, которые мы пережили в детстве.

Важно сохранять позитивный настрой и справляться с раздражением с юмором, хотя это может быть непросто. Вместо того, чтобы реагировать негативно, лучше адаптироваться к ситуации.

Ключевые астрологические даты:

18 марта: Меркурий начинает замедляться, входя в свою предретроградную тень, создавая историю для ретроградного движения.

1 апреля: официально начинается ретроградный Меркурий.

8 апреля: происходит полное солнечное затмение, выравнивающееся с ретроградным Меркурием, вызывающее недопонимание и потребность в самоанализе.

11 апреля: Меркурий имеет название "казими", что означает, что он находится в "сердце Солнца". Таким образом, это лучший день для построения планов на будущее. Это также лучший день ретрограда.

15 апреля: Меркурий и кентавр Хирон соединяются, давая нам время на исцеление.

25 апреля: Ретроградный Меркурий завершается и переходит в ретроградные градусы, чтобы прояснить тот хаос, который был частью нашей жизни на прошлой неделе.

13 мая: Меркурий покидает свою постретротеневую зону, заканчивая планетарную "лунную походку".

Напомним, ранее Фокус писал о том, каким знакам Зодиака повезет на этой неделе.