Час Хаосу: як пережити період ретроградного Меркурія і чого від нього очікувати

Ретроградний Меркурій, поряд із двома затемненнями, є однією з найбільш значущих астрологічних подій весни 2024 року. І це дуже складний період.

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Ретроградний Меркурій стартував 1 квітня. Ця космічна подія триватиме приблизно три з половиною тижні (до 25 квітня), спричиняючи проблеми зі зв'язком, лиха в подорожах і технологічні проблеми. Детальніше про цей період хаосу пише Refinery29.

Це буде перший повний наступ ретроградного Меркурія 2024 року. Попередній ретроградний Меркурій, що закінчився в перший день Нового 2024 року, зірвав реалізацію новорічних обіцянок і цілей. Однак цього разу ми переживемо цей час хаосу у всій повноті. Але хоч цей час і буде складним, але є в ньому і позитивні моменти.

Серед іншого, ми можемо відновити зв'язок з минулими любовними інтересами, але зіткнутися з проблемами планування і виявити, що непорозуміння може загострити незначні суперечки.

Під час ретроградного руху Меркурій насправді не рухається назад; він просто сповільнюється порівняно зі швидкістю, з якою рухається Земля. Зазвичай Меркурій рухається швидше за Землю, але три-чотири рази на рік планета рухається повільніше за нашу. Це створює оптичну ілюзію, коли ми думаємо, що він рухається назад або в протилежному напрямку, але це не так. Коли це відбувається, ми, земляни, відчуваємо наслідки на духовному, ментальному та фізичному рівні.

Меркурій починає свій планетарний місячний шлях під час "коридору затемнень". Це означає, що Меркурій входить у свою ретроградну зону між двома затемненнями сезону — місячним затемненням 25 березня і повним сонячним затемненням 8 квітня. Тому ми повинні пам'ятати про силу, яку мають наші слова під час затемнень. Ми навіть відчуємо, як назріває ця енергія. Преретроградний період розпочався 18 березня, за день до весняного рівнодення, а постретроградний період, відомий як "ретроградність", закінчується 13 травня (приносячи майже два місяці меркуріанського хаосу).

Ретроградний Меркурій офіційно починається в День сміху. Важливо бути обережним із розіграшами, оскільки вони легко можуть піти не так і призвести до несподіваних і неприємних результатів.

У цей час важливо бути обережним і намагатися не сприймати все занадто близько до серця, хоч би як складно це було. Рекомендується перевірити ще раз свої текстові повідомлення та електронну пошту і подумати, перш ніж вступати в суперечку, щоб не сказати того, про що ви можете пошкодувати пізніше.

І 8 квітня під час повного сонячного затемнення пам'ятайте: ми маємо робити те, що змушує нас почуватися комфортно, і не робіть чогось тільки заради того, щоб інші люди почувалися щасливими або захищеними. Ми — пріоритет номер один у нашому житті.

У важкі моменти ми можемо почуватися застряглими через відсутність прогресу або позитивних змін. Це може розчаровувати, особливо якщо здається, що наші зусилля ні до чого не ведуть або призводять до невдач. Важливо бути терплячими та добрими до самих себе, переживаючи ці вразливі часи. Занадто сильний тиск на себе може призвести до того, що наші емоції захлиснуть нас, тому найкраще підходити до цих проблем спокійно і м'яко, навіть якщо це важко зробити.

Шанування своєї внутрішньої дитини може бути надзвичайно цілющим під час ретроградного Меркурія. Оскільки ми запалюємо ті частини себе, які так довго придушувалися й залишалися невидимими, це дасть нам змогу озирнутися назад і дозволить нам обійняти себе в молодості й виправити деякі образи або травми, які ми пережили в дитинстві.

Важливо зберігати позитивний настрій і справлятися з роздратуванням із гумором, хоча це може бути непросто. Замість того, щоб реагувати негативно, краще адаптуватися до ситуації.

Ключові астрологічні дати:

18 березня: Меркурій починає сповільнюватися, входячи у свою передретроградну тінь, створюючи історію для ретроградного руху.

1 квітня: офіційно починається ретроградний Меркурій.

8 квітня: відбувається повне сонячне затемнення, що вирівнюється з ретроградним Меркурієм, що викликає непорозуміння і потребу в самоаналізі.

11 квітня: Меркурій має назву "казімі", що означає, що він перебуває в "серці Сонця". Таким чином, це найкращий день для побудови планів на майбутнє. Це також найкращий день ретрограда.

15 квітня: Меркурій і кентавр Хірон з'єднуються, даючи нам час на зцілення.

25 квітня: Ретроградний Меркурій завершується і переходить у ретроградні градуси, щоб прояснити той хаос, який був частиною нашого життя минулого тижня.

13 травня: Меркурій залишає свою постретротеневу зону, закінчуючи планетарну "місячну ходу".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яким знакам Зодіаку пощастить цього тижня.