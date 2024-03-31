Завтра Землю накриє Ретроградний Меркурій: чого очікувати
З 1 по 25 квітня 2024 року на людство очікує ретроградний Меркурій, який розгортається в знаку Овна. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що нам очікувати від Ретроградного Меркурія, а також що можна і не можна робити в цей період.
Коли буде Ретроградний Меркурій?
Меркурій стане в ретроградний рух уже завтра — 1 квітня — і триватиме до 25 квітня. Меркурій — планета, яка пов'язана з такими сферами життя, як: документи, купівля-продаж, ділова активність, навчання, подорожі.
Що трапляється в період Ретроградного Меркурія?
Зазвичай у цей період трапляються: затримки в транспорті, затримки в навчаннях, плутанина в цифрах і часі, плутанина в документах, неполадки з технікою, непорозуміння, неуважність, конфліктні ситуації, можуть повернутися люди з минулого, активізуються шахраї.
Що можна робити під час Ретроградного Меркурія?
Астрологи акцентують на справах, якими можна і навіть потрібно зайнятися в цей період:
- завершувати справи;
- зустрічатися зі старими знайомими або друзями;
- зайнятися очищенням організму;
- починати займатися спортом;
- навести лад у речах, будинку, гаджетах;
- робити ремонт;
- медитувати.
Що не можна робити в період Ретроградного Меркурія?
- виконувати ризиковані фінансові операції;
- займатися вкладеннями та інвестиціями;
- укладати угоди;
- вирушати в далекі подорожі;
- давати гроші в борг;
- здійснювати великі покупки;
- робити планові операції;
- підписувати документи.
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