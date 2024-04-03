Как в фантастическом фильме: в Нью-Йорке хотят построить футуристичную тюрьму-небоскреб

Новую тюрьму высотой около 100 метров хотят построить в Чайнатауне. Но местные жители обеспокоены, что она превратится в "свалку".

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Жители нью-йоркского Чайнатауна возмущены планами городских властей построить новую тюрьму высотой 300 футов (около 100 метров) буквально на их заднем дворе. Город планирует построить огромную новую тюрьму в Чайнатауне, стремясь к долгосрочной цели закрытия острова Райкерс. Об этом пишет New York Times.

Местные жители китайского квартала Манхэттена обеспокоены планами властей построить на их заднем дворе самую высокую в мире тюрьму.

В настоящее время строительные бригады работают над сносом здания, которое стоит на том месте, где будет расположена тюрьма, и жители говорят, что ощущают шум, пыль и тряску, вызванные проектом.

Ранее на месте, предназначенном для тюрьмы уже было место для содержания под стражей. Его местные жители называли "Гробницами". Но новый проект будет куда масштабней. В нем будет 1040 коек, подземная парковка и около 20 этажей.

"Гробницы", которые уже снесли Фото: Twitter Neighbors United Below Canal

Манхэттенский центр заключения был построен в стиле египетского возрождения почти 200 лет назад, за что и получил свое прозвище. С момента своего первоначального открытия в 1838 году он несколько раз реконструировался и был закрыт в ноябре 2020 года перед сносом.

Те, кто поддерживает план города по строительству массивного карцера, говорят, что его создание необходимо для достижения долгосрочной цели по закрытию острова Райкерс, где сообщения о насилии и смертях преследуют город уже много лет.

Снос планируется завершить к началу следующего года, хотя мэрия недавно заявила, что, скорее всего, не сможет закрыть Райкерс к установленному законом сроку — 2027 году.

Город еще не заключил с компанией контракт на строительство, но кодексы зонирования могут позволить новому зданию подняться на 100 метров в небо.

Проект новой тюрьмы-небоскреба Фото: Twitter Neighbors United Below Canal

Примерно 30 процентов жителей района работают и живут вблизи этого места — это большей частью люди в возрасте 65 лет и старше, а 60 процентов — азиаты.

В центре для престарелых, расположенном рядом с местом тюрьмы, имеется 88 квартир для пожилых людей с низкими доходами, что позволяет преимущественно иммигрантскому населению района оставаться в обществе.

Некоторые пожилые пары, живущие в этом здании, годами стояли в списке ожидания, чтобы получить предложение о квартире, но теперь им приходится бороться с тряской и аллергией, вызванной пылью.

Городская активистка Керри Калхейн, изучающая архитектурную историю района, говорит, что в прошлом Чайнатаун ​​использовался как хранилище городских проектов, которые не нужны ни одному другому району.

Ян Ли, который участвовал в создании некоммерческой организации Neighbours United Below Canal, которая представляет владельцев бизнеса и местных жителей, назвал Чайнатаун ​​"свалкой".

Он упомянул несколько приютов для бездомных, построенных в этом районе, в то время как в течение многих лет не было разработано ни одной значимой инициативы в области доступного жилья.

Напомним, ранее блогеры были озадачены огромным зданием в центре Нью-Йорке. Оно часто появлялось в сериалах и фильмах и о нем писал Том Хэнкс. Но оказалось, что ничего пугающего в небоскребе без окон нет.