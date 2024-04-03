Як у фантастичному фільмі: у Нью-Йорку хочуть побудувати футуристичну в'язницю-хмарочос

Нову в'язницю заввишки близько 100 метрів хочуть побудувати в Чайнатауні. Але місцеві жителі стурбовані, що вона перетвориться на "звалище".

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Жителі нью-йоркського Чайнатауна обурені планами міської влади побудувати нову в'язницю заввишки 300 футів (близько 100 метрів) буквально на їхньому задньому дворі. Місто планує побудувати величезну нову в'язницю в Чайнатауні, прагнучи до довгострокової мети закриття острова Райкерс. Про це пише New York Times.

Місцеві жителі китайського кварталу Мангеттена занепокоєні планами влади побудувати на їхньому задньому дворі найвищу у світі в'язницю.

Наразі будівельні бригади працюють над знесенням будівлі, що стоїть на тому місці, де буде розташована в'язниця, і жителі кажуть, що відчувають шум, пил і тряску, спричинені проєктом.

Раніше на місці, призначеному для в'язниці, вже було місце для утримання під вартою. Його місцеві жителі називали "Гробницями". Але новий проєкт буде куди масштабнішим. У ньому буде 1040 ліжок, підземна парковка і близько 20 поверхів.

"Гробниці", які вже знесли Фото: Twitter Neighbors United Below Canal

Мангеттенський центр ув'язнення був побудований у стилі єгипетського відродження майже 200 років тому, за що й отримав своє прізвисько. З моменту свого первісного відкриття 1838 року його кілька разів реконструювали, і закрили в листопаді 2020 року перед знесенням.

Ті, хто підтримує план міста з будівництва масивного карцеру, кажуть, що його створення необхідне для досягнення довгострокової мети із закриття острова Райкерс, де повідомлення про насильство і смерті переслідують місто вже багато років.

Знесення планують завершити до початку наступного року, хоча мерія нещодавно заявила, що, найімовірніше, не зможе закрити Райкерс до встановленого законом терміну — 2027 року.

Місто ще не уклало з компанією контракт на будівництво, але кодекси зонування можуть дозволити новій будівлі піднятися на 100 метрів у небо.

Проект нової в'язниці-хмарочоса Фото: Twitter Neighbors United Below Canal

Приблизно 30 відсотків жителів району працюють і живуть поблизу цього місця — це здебільшого люди у віці 65 років і старше, а 60 відсотків — азіати.

У центрі для людей похилого віку, розташованому поруч із місцем в'язниці, є 88 квартир для літніх людей із низькими доходами, що дає змогу переважно іммігрантському населенню району залишатися в суспільстві.

Деякі літні пари, які живуть у цій будівлі, роками стояли в списку очікування, щоб отримати пропозицію про квартиру, але тепер їм доводиться боротися з тряскою і алергією, викликаною пилом.

Міська активістка Керрі Калхейн, яка вивчає архітектурну історію району, каже, що в минулому Чайнатаун використовували як сховище міських проєктів, які не потрібні жодному іншому району.

Ян Лі, який брав участь у створенні некомерційної організації Neighbours United Below Canal, що представляє власників бізнесу та місцевих жителів, назвав Чайнатаун "звалищем".

Він згадав кілька притулків для безхатченків, побудованих у цьому районі, тоді як протягом багатьох років не було розроблено жодної значущої ініціативи в галузі доступного житла.

Нагадаємо, раніше блогери були спантеличені величезною будівлею в центрі Нью-Йорку. Вона часто з'являлася в серіалах і фільмах і про неї писав Том Генкс. Але виявилося, що нічого страшного в хмарочосі без вікон немає.