У Лондоні хочуть побудувати унікальний скляний хмарочос за 600 мільйонів фунтів (фото)

Лондонці стурбовані тим, що нова будівля височітиме над собором Святого Павла і зіпсує історичний вигляд міста.

У Лондоні хочуть побудувати новий хмарочос за 600 мільйонів фунтів стерлінгів заввишки 935 футів (близько 285 метрів). Хоч на фото новий хмарочос під назвою Bishopsgate має дуже ефектний вигляд, але лондонці проти його будівництва, бо він височітиме над собором Святого Павла. Про це пише Daily Mail.

Вежа Бішопсгейт заввишки 935 футів стане третім за висотою хмарочосом у Лондоні. І 21 липня в лондонському Сіті затвердять, або не затвердять проект. Якщо міський підкомітет з планування дасть зелене світло, плани будуть передані на затвердження меру Лондона Садіку Хану.

Де буде розташований хмарочос Бішопсгейт Фото: Architects' Journal

Але вже кілька міських організацій висловили свій протест, заявивши, що величезна скляна будівля затьмарить Собор Святого Павла. Цей уже п'ятий за рахунком собор. Він був побудований за проектом архітектора Крістофера Рена. Роботи було розпочато 1675 року і завершено 1708 року.

Новий хмарочос має стати частиною "східного кластеру" Лондона, який легко впізнати за оригінальними хмарочосами, що мають назви в народі "Огірок", "Рація", "Чизегретер" і "Скальпель".

Новий хмарочос хочуть побудувати на місці будівлі ХХ століття, яку збираються знести. У новому хмарочосі будуть офіси для 7000 осіб, а на першому поверсі будуть торгові площі та оранжерея "Небесний сад". На верхньому поверсі буде безкоштовний загальнодоступний оглядовий майданчик, з якого відкриватиметься "360-градусний огляд" Лондона.

Хмарочос Бішопсгейт побудують на місці старої будівлі (праворуч) Фото: Architects' Journal

Найвищою будівлею в Лондоні та Великій Британії є The Shard на Лондонському мосту заввишки 310 м (1017 футів).

Нагадаємо, раніше журналісти показали найвищий і найдорожчий пентхаус у світі під назвою The One Above All Else. Він розташований у хмарочосі Central Park Tower у Нью-Йорку. Він розташований на висоті 432 метрів Придбати його можна за 250 мільйонів доларів.

А нещодавно виповнилося 50 років єдиному хмарочосу Парижа, Вежі Монпарнас, або Tour Montparnasse. Вежу заввишки в 60 поверхів будували з 1969 по 1973 рік. Її висота — 210 метрів. Вона залишається найвищою будівлею в самому Парижі і третьою за висотою у Франції після Tour First і Tour Hekla. До 2011 року Вежа була найвищою будівлею Франції. Але величезну чорну будівлю в Парижі так і не полюбили. Її вважають жахливою і такою, що спотворює історичний вигляд Парижа. Зате з його 60-го поверху відкривається прекрасний вид на французьку столицю.