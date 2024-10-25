Новий хмарочос у "місті майбутнього" стане найбільшою будівлею у світі (фото)

Амбітний проєкт уже привернув увагу міжнародної спільноти. Якщо його вдасться втілити в життя, він стане символом нової епохи в розвитку Саудівської Аравії.

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Саудівська Аравія будує найбільший хмарочос у світі для футуристичного району Нью-Мурабба (New Murabba) в Ер-Ріяді. Про це пише The Sun.

Саудівська Аравія має намір стати провідним туристичним напрямком до 2030 року і вже почала будівництво одного з найамбітніших проєктів у світі — хмарочоса The Mukaab. Цей гігантський куб, заввишки 400 метрів і завширшки 370 метрів, стане центром футуристичного району Нью-Мурабба, який перетворить центр Ер-Ріяда.

Найбільший хмарочос у світі

The Mukaab буде найбільшою будівлею на планеті, за розмірами здатною вмістити близько 20 веж Емпайр-стейт-білдінн. Вона включатиме всі сучасні зручності: ресторани, елітні магазини, житлові та офісні приміщення, а також туристичні об'єкти. Зовнішні стіни хмарочоса будуть вкриті віртуальними екранами, які демонструватимуть приголомшливі краєвиди, що створить унікальний візуальний ефект для мешканців і гостей міста.

The Mukaab зможе вмістити близько 20 веж Емпайр-стейт-білдінн Фото: newmurabba

Усередині The Mukaab з'являться голографічні проєкції з елементами штучного інтелекту, які занурюватимуть глядачів у різні реальності та епохи. Також проєкт передбачає будівництво закрученої вежі з оглядовими майданчиками і ресторанами, звідки відкриється панорамний вид на все місто.

Масштабний план та економічне значення

Нью-Мурабба включатиме понад 104 000 житлових будинків, 9 000 готельних номерів, офісні та торгові центри, а також культурні та розважальні об'єкти. Очікується, що проєкт створить близько 334 000 робочих місць і збільшить ВВП Саудівської Аравії на 40 мільярдів фунтів стерлінгів за рахунок галузей, не пов'язаних з нафтою.

Усередині The Mukaab з'являться голографічні проекції з елементами штучного інтелекту Фото: newmurabba

Критика та виклики

Однак не обійшлося без суперечок. Деякі критики вказують на схожість дизайну The Mukaab з Каабою в Мецці — головною святинею ісламу, що викликало невдоволення у релігійних груп.

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