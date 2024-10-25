Новый небоскреб в "городе будущего" станет крупнейшим зданием в мире (фото)

Амбициозный проект уже привлек внимание международного сообщества. Если его удастся воплотить в жизнь, он станет символом новой эпохи в развитии Саудовской Аравии.

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Саудовская Аравия строит крупнейший небоскреб в мире для футуристического района Нью-Мурабба (New Murabba) в Эр-Рияде. Об этом пишет The Sun.

Саудовская Аравия намерена стать ведущим туристическим направлением к 2030 году и уже начала строительство одного из самых амбициозных проектов в мире — небоскреба The Mukaab. Этот гигантский куб, высотой 400 метров и шириной 370 метров, станет центром футуристического района Нью-Мурабба, который преобразит центр Эр-Рияда.

Крупнейший небоскреб в мире

The Mukaab будет крупнейшим зданием на планете, по размерам способным вместить около 20 башен Эмпайр-стейт-билдинн. Оно будет включать все современные удобства: рестораны, элитные магазины, жилые и офисные помещения, а также туристические объекты. Внешние стены небоскреба будут покрыты виртуальными экранами, демонстрирующими потрясающие пейзажи, что создаст уникальный визуальный эффект для жителей и гостей города.

The Mukaab сможет вместить около 20 башен Эмпайр-стейт-билдинн Фото: newmurabba

Внутри The Mukaab появятся голографические проекции с элементами искусственного интеллекта, которые будут погружать зрителей в разные реальности и эпохи. Также проект предусматривает строительство закрученной башни со смотровыми площадками и ресторанами, откуда откроется панорамный вид на весь город.

Масштабный план и экономическое значение

Нью-Мурабба будет включать более 104 000 жилых домов, 9 000 гостиничных номеров, офисные и торговые центры, а также культурные и развлекательные объекты. Ожидается, что проект создаст около 334 000 рабочих мест и увеличит ВВП Саудовской Аравии на 40 миллиардов фунтов стерлингов за счет отраслей, не связанных с нефтью.

Внутри The Mukaab появятся голографические проекции с элементами искусственного интеллекта Фото: newmurabba

Критика и вызовы

Однако не обошлось без споров. Некоторые критики указывают на схожесть дизайна The Mukaab с Каабой в Мекке — главной святыней ислама, что вызвало недовольство у религиозных групп.

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