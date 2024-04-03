"Облили грязью": Олег Скрипка затеял скандал с журналисткой (фото)

Словесный конфликт возник после того, как музыканта спросили о вероятных изменах своей жене. Олег Скрипка счет вопрос слишком личным и провокационным.

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Украинский рок-музыкант Олег Скрипка после вопроса о вероятных изменах поскандалил с журналисткой. Это случилось во время записи видео проекта "ТУР Звездами" от Люкс ФМ, которое было опубликовано в понедельник, 1 апреля.

Конфликт начался после того, как журналистка Наталка Тур задала Скрипке вопрос касательно личной жизни.

"Вы музыкант, очень много гастролируете. Говорят, что у людей вашей профессии очень много соблазнов в жизни. Были ли моменты за ваш долгосрочный брак с женой, что вы ей, возможно, изменили? Были ли, возможно, соблазны в вашей жизни?" — спросила она рок-музыканта.

В ответ Олег Скрипка сказала, что не понимает, зачем журналистка адресует ему такие вопросы. Лидер музыкальной группы "ВВ" также задал встречный вопрос о том, как сама Тур относится к тому, что до 24 февраля 2022 года в эфире Люкс ФМ звучали песни на российском языке. Кроме того, музыкант спросил журналистку, изменяет ли она своему мужу.

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Резюмируя, он обвинил журналистку в намерении "облить его грязью", задав провокационные вопросы.

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Напомним, в октябре 2023 года Олег Скрипка высказался о красивых женщинах. Музыкант считает, что красивые женщины "холодно" отвечают "хорошим мужчинам", а после этого получают "быков".

Кроме того Олег Скрипка пригрозил коллегам, которые покинули Украину, разговором с "ребятами на фронте". Артист обвинил русскоязычных коллег в лицемерии из-за того, что когда-то они создавали "русский мир" в Украине в творческом и политическом понимании, а теперь "переобулись" и собирают донаты для ВСУ.