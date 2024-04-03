"Облили брудом": Олег Скрипка затіяв скандал із журналісткою (фото)

Словесний конфлікт виник після того, як музиканта запитали про ймовірні зради своєї дружини. Олег Скрипка назвав запитання надто особистим і провокаційним.

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Український рок-музикант Олег Скрипка після запитання про ймовірні зради поскандалив із журналісткою. Це сталося під час запису відео проєкту "ТУР Зірками" від Люкс ФМ, яке було опубліковано в понеділок, 1 квітня.

Конфлікт почався після того, як журналістка Наталка Тур поставила Скрипці запитання щодо особистого життя.

"Ви музикант, дуже багато гастролюєте. Кажуть, що у людей вашої професії дуже багато спокус у житті. Чи були моменти за ваш довгостроковий шлюб із дружиною, що ви їй, можливо, зрадили? Чи були, можливо, спокуси у вашому житті?" — запитала вона рок-музиканта.

У відповідь Олег Скрипка сказала, що не розуміє, навіщо журналістка адресує йому такі запитання. Лідер музичного гурту "ВВ" також поставив зустрічне запитання про те, як сама Тур ставиться до того, що до 24 лютого 2022 року в ефірі Люкс ФМ звучали пісні російською мовою. Крім того, музикант запитав журналістку, чи зраджує вона свого чоловіка.

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Резюмуючи, він звинуватив журналістку в намірі "облити його брудом", поставивши провокаційні запитання.

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Нагадаємо, у жовтні 2023 року Олег Скрипка висловився про красивих жінок. Музикант вважає, що красиві жінки "холодно" відповідають "хорошим чоловікам", а після цього отримують "биків".

Крім того, Олег Скрипка пригрозив колегам, які покинули Україну, розмовою з "хлопцями на фронті". Артист звинуватив російськомовних колег у лицемірстві через те, що колись вони створювали "русскій мір" в Україні у творчому та політичному розумінні, а тепер "перевзулися" і збирають донати для ЗСУ.