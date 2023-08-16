"Жіночий егоїзм": Олег Скрипка розкритикував фемінізм (відео)

Музикант розповів про різницю між українками та європейками.

Related video

59-річний український співак Олег Скрипка засудив фемінізм. Своїми думками фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" поділився в YouTube.

Музикант, який був одружений у 90-х з француженкою, розповів про свій досвід взаємодії з українками і європейками та назвав фемінізм "жіночим егоїзмом".

"Французи з нами одружуються, тому що ми душевні і ми пластичні. Ми дуже комфортні у спілкуванні. З нами дуже приємно і зручно спарюватися, з українцями", — зазначив Скрипка.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Олег Скрипка

Вокаліст розповів, що українські жінки шанують чоловіків, а європейки — феміністки.

"Українські жінки — вони хазяйновиті і вони сексуальні, розумні. Вони як менеджери, вдома роблять затишок і шанують чоловіків, у нас є така штука. А європейські жінки — вони феміністичні, а фемінізм — це є жіночі егоїзм, насправді. Є певна ієрархія, є самоповага і повага до партнера. Оцей фемінізм, дійсно, є там самоповага у жінок до себе, а немає поваги до чоловіка", — вважає Олег Скрипка.

Окрім цього, музикант розповів, що серед українок є "невиховані інстасамки", з яких потрібно діставати на поверхню "золоту жінку".

Олег Скрипка Фото: Кирило Чуботін

Зазначимо, що 59-річний Олег Скрипка був одружений з француженкою Марі Рібо в 90-х роках, адже певний час жив у Європі. Вони прожили у шлюбі близько семи років.

Наразі співак одружений з Наталією Сидь. Вони перебувають у шлюбі з 1997 року та виховують чотирьох спільних дітей. За словами співака, дружина пише вірші та малює.

"Вона є особистість", — зазначив Скрипка.

Нагадаємо, концерт "ВВ" в Німеччині скасували через корупцію в країні та "руки Кремля".

Також Фокус писав про думку Олега Скрипки щодо нової творчості Дорофєєвої та Потапа.