"Українці — фашисти": Німеччина скасувала концерт українського гурту (відео)

Фронтмен "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів про те, що не зміг виступити в одному з німецьких клубів через корупцію в країні та "руки Кремля".

Related video

У Гамбурзі (Німеччина) організатори скасовували концерт гурту Олега Скрипки. Про це фронтмен написав на своїй особистій сторінці у Фейсбуці.

"Починають скасовуватися наші концерти, під егідою, що українці — це фашисти і фашистам не можна співати рідною мовою та співати свої пісні". — написав Скрипка.

Музикант розповів, що його гурт мав виступити з концертом у клубі "Індра", в якому колись давали свої концерти легендарні "Бітлз". Однак, в останній момент організатори відмовили українським музикантам у проведенні заходу.

Скрипка додав, що Німеччина, яка, на перший погляд, стала на бік українців у російсько-українській війні, не дотримується контрактів, оформлених із нашими виконавцями.

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" також назвав конкретну причину скасування його концерту в одному із клубів Гамбурга. За словами Скрипки, це корупція в Німеччині і "руки Кремля".

Крім того, Скрипка заспокоїв фанатів і пообіцяв все ж таки відіграти концерт. Про всі подробиці музикант пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, наприкінці серпня концерт гурту Сергія Жадана в Мілані скасували через збирання грошей на ЗСУ. За словами самого Жадана, організатори не хочуть "підтримувати війну". Письменник заявив, що багато європейців продовжують грати у подвійні стандарти та пацифізм, оголошуючи українців, які воюють за свій дім, — фашистами.

Фокус також писав про співаків-українців, які продовжують працювати у РФ і не висловлюють свого ставлення до війни в Україні. У списку — Лоліта, Наташа Корольова, Йолка, Ані Лорак, Сергій Маковецький та Олександр Ревва.