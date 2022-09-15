"Украинцы — фашисты": Германия отменила концерт украинской группы (видео)

Фронтмен "Воплей Видоплясова" Олег Скрипка рассказал о том, что не смог выступить в одном из немецких клубов из-за коррупции в стране и "рук Кремля".

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В Гамбурге (Германия) организаторі отменили концерт группы Олега Скрипки. Об этом фронтмен написал на своей личной странице в Фейсбуке.

"Начинают отменяться наши концерты, под эгидой, что украинцы — это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни". — написал Скрипка.

Музыкант рассказал, что его группа должна была выступить с концертом в клубе "Индра", в котором когда-то давали свои концерты легендарные "Битлз". Однако в последний момент организаторы отказали украинским музыкантам в проведении мероприятия.

Скрипка добавил, что Германия, которая на первый взгляд встала на сторону украинцев в российско-украинской войне, не придерживается контрактов, оформленных с нашими исполнителями.

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" также назвал конкретную причину отмены его концерта в одном из клубов Гамбурга. По словам Скрипки, это — коррупция в Германии и "руки Кремля".

Кроме того Скрипка успокоил фанатов и пообещал все же отыграть концерт. О всех подробностях музыкант пообещал сообщить позже.

Напомним, в конце августа концерт группы Сергея Жадана в Милане отменили из-за сбора денег на ВСУ. По словам самого Жадана, организаторы не хотят "поддерживать войну". Писатель заявил, что многие европейцы продолжают играть в двойные стандарты и пацифизм, объявляя воюющих за свой дом украинцев — фашистами.

Фокус также писал о певцах-украинцах, которые продолжают работать в РФ и не высказывают своего отношения к войне в Украине. В списке — Лолита, Наташа Королева, Елка, Ани Лорак, Сергей Маковецкий и Александр Ревва.