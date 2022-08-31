Стыдно и противно: концерт группы Жадана в Милане отменили из-за сбора денег на ВСУ

По словам самого Жадана, организаторы не хотят "поддерживать войну". Писатель заявил, что многие европейцы продолжают играть в двойные стандарты и пацифизм, объявляя воюющих за свой дом украинцев — фашистами.

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан заявил, что благотворительный концерт группы "Жадан и собаки" в Милане, который был запланирован на 2 сентября, отменен. По его словам, организаторы заявили, что в Италии запрещено собирать "деньги на войну". Об этом Жадан на своем аккаунте в Instagram.

Так, писатель опубликовал на своей странице переписку с организаторами. Они запретили делать его благотворительным и собирать деньги на помощь ВСУ, поэтому группа "Жадан и Собаки" решила отменить концерт.

По словам Жадана, часть европейцев продолжают "играть" в пацифизм и двойные стандарты. Украинцы, которые защищают свою страну, для нарушают представление многих европейцев о мире и гармонии.

"А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами. Честно говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всех научил ответственности", — написал Жадан у себя в Instagram.

[ + – ] Сергей Жадан об отмене концерта в Милане

Напомним, что в конце августа "Жадан и Собаки" отправились в европейский тур Хартия, в рамках которого они дадут 15 концертов. Среди городов, в которые они заедут, — Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, Рига, Таллинн, Варшава, Братислава, Вена и другие. Музыканты будут собирать деньги для добровольческого батальона Хартия.

Ранее Фокус писал, что украинский писатель Сергей Жадан признан человеком года в Польше.Польское издание Gazeta Wyborcza наградило украинского писателя за вклад в развитие литературы и активную гражданскую позицию во время войны.