Украинский писатель Сергей Жадан признан человеком года в Польше

Польское издание Gazeta Wyborcza наградило украинского писателя за вклад в развитие литературы и активную гражданскую позицию во время войны.

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Одно из крупнейших польских медиа — Gazeta Wyborcza, наградило украинского писателя Сергея Жадана премией "Человек года". Об этом сообщается на страницах издания.

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Отмечается, что это признание Сергей Жадан получил за свою активную гражданскую позицию и волонтерскую деятельность.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины также прокомментировали эту новость, отметив, что успехи Украины и ее граждан не остаются незамеченными во всем мире.

"Во время войны Жадан показал свою активную гражданскую позицию: занимается волонтерством, организовывает концерты для поддержки людей в бомбоубежищах, посещает раненых в больнице. Украинцы продолжают свою борьбу. И здорово, что международное сообщество это видит и поддерживает нас. Вместе мы обязательно победим", — говорится в заявлении министерства на странице ведомства в Facebook.

Ранее Фокус рассказывал, что Сергей Жадан первым в истории получил Премию свободы. Ее вручает Фонда Франка Ширрмахера — легендарного издателя "Франкфуртер альгемайне цайтунг". Вместе с признанием Жадан получил и денежное вознаграждение в размере 10 тысяч швейцарских франков. Писатель пообещал передать эти средства волонтерам для закупки амуниции украинским воинам.

Премию Свободы получают личности, стремящиеся к просветленному сознанию и свободе творчества. А сама церемония награждения пройдет осенью в Цюрихе. Также сообщалось, что Сергей Жадан будет номинирован на Нобелевскую премию.

В конце марта Фокус сообщал, что Сергей Жадан попал под обстрел российских оккупантов в Харькове. 47-летний писатель вместе с волонтерами приехал с гуманитарной помощью. В частности, они привезли медицинские препараты, среди которых был инсулин.