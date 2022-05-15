Українського письменника Сергія Жадана визнано людиною року в Польщі

Польське видання Gazeta Wyborcza нагородило українського письменника за внесок у розвиток літератури та активну громадянську позицію під час війни.

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Одне з найбільших польських медіа — Gazeta Wyborcza, нагородило українського письменника Сергія Жадана премією "Людина року". Про це повідомляється на сторінках видання.

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Зазначається, що це визнання Сергій Жадан отримав за свою активну громадянську позицію та волонтерську діяльність.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України також прокоментували цю новину, наголосивши, що успіхи України та її громадян не залишаються непоміченими у всьому світі.

"Під час війни Жадан показав свою активну громадянську позицію: займається волонтерством, організовує концерти для підтримки людей у бомбосховищах, відвідує поранених у лікарні. Українці продовжують свою боротьбу. І чудово, що міжнародна спільнота це бачить і підтримує нас. Разом ми обов'язково переможемо", — йдеться у заяві міністерства на сторінці відомства у Facebook.

Раніше Фокус розповідав, що Сергій Жадан першим в історії отримав премію свободи. Її вручає Фонд Франка Ширрмахера — легендарного видавця "Франкфуртер альгемайне цайтунг". Разом із визнанням Жадан отримав і грошову винагороду у розмірі 10 тисяч швейцарських франків. Письменник пообіцяв передати ці кошти волонтерам на закупівлю амуніції українським воїнам.

Премію Свободи отримують особи, які прагнуть просвітленої свідомості та свободи творчості. А сама церемонія нагородження відбудеться восени у Цюріху. Також повідомлялося, що Сергія Жадана буде номіновано на Нобелівську премію.

Наприкінці березня Фокус повідомляв, що Сергій Жадан потрапив під обстріл російських окупантів у Харкові. 47-річний письменник разом із волонтерами приїхав із гуманітарною допомогою. Зокрема вони привезли медичні препарати, серед яких був інсулін.