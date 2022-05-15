Українського письменника Сергія Жадана визнано людиною року в Польщі
Польське видання Gazeta Wyborcza нагородило українського письменника за внесок у розвиток літератури та активну громадянську позицію під час війни.
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Одне з найбільших польських медіа — Gazeta Wyborcza, нагородило українського письменника Сергія Жадана премією "Людина року". Про це повідомляється на сторінках видання.
Зазначається, що це визнання Сергій Жадан отримав за свою активну громадянську позицію та волонтерську діяльність.
У Міністерстві культури та інформаційної політики України також прокоментували цю новину, наголосивши, що успіхи України та її громадян не залишаються непоміченими у всьому світі.
"Під час війни Жадан показав свою активну громадянську позицію: займається волонтерством, організовує концерти для підтримки людей у бомбосховищах, відвідує поранених у лікарні. Українці продовжують свою боротьбу. І чудово, що міжнародна спільнота це бачить і підтримує нас. Разом ми обов'язково переможемо", — йдеться у заяві міністерства на сторінці відомства у Facebook.
Раніше Фокус розповідав, що Сергій Жадан першим в історії отримав премію свободи. Її вручає Фонд Франка Ширрмахера — легендарного видавця "Франкфуртер альгемайне цайтунг". Разом із визнанням Жадан отримав і грошову винагороду у розмірі 10 тисяч швейцарських франків. Письменник пообіцяв передати ці кошти волонтерам на закупівлю амуніції українським воїнам.
Премію Свободи отримують особи, які прагнуть просвітленої свідомості та свободи творчості. А сама церемонія нагородження відбудеться восени у Цюріху. Також повідомлялося, що Сергія Жадана буде номіновано на Нобелівську премію.
Наприкінці березня Фокус повідомляв, що Сергій Жадан потрапив під обстріл російських окупантів у Харкові. 47-річний письменник разом із волонтерами приїхав із гуманітарною допомогою. Зокрема вони привезли медичні препарати, серед яких був інсулін.