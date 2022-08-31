Соромно і гидко: концерт гурту Жадана в Мілані скасували через збирання грошей на ЗСУ

За словами самого Жадана, організатори не хочуть "підтримувати війну". Письменник заявив, що багато європейців продовжують грати у подвійні стандарти та пацифізм, оголошуючи українців, які воюють за свій будинок, — фашистами.

Український письменник та музикант Сергій Жадан заявив, що благодійний концерт гурту "Жадан і собаки" у Мілані, запланований на 2 вересня, скасовано. За його словами, організатори заявили, що в Італії заборонено збирати "гроші на війну". Про це Жадан на своєму обліковому записі в Instagram.

Так, письменник опублікував на своїй сторінці листування з організаторами. Вони заборонили робити його благодійним та збирати гроші на допомогу ЗСУ, тому гурт "Жадан і Собаки" вирішив скасувати концерт.

За словами Жадана, частина європейців продовжують "грати" у пацифізм та подвійні стандарти. Українці, які захищають свою країну, порушують уявлення багатьох європейців про мир і гармонію.

"А ті, хто намагається підтримати своїх земляків у боротьбі з ґвалтівниками та мародерами, є фашистами та екстремістами. Чесно кажучи, соромно та гидко. Поки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти в політику. Схоже, ХХ вік не навчив відповідальності", — написав Жадан у себе в Instagram.

[ + – ] Сергій Жадан про скасування концерту в Мілані

Нагадаємо, що наприкінці серпня "Жадан і Собаки" вирушили до європейського туру Хартія, в межах якого вони дадуть 15 концертів. Серед міст, до яких вони заїдуть, — Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, Рига, Таллінн, Варшава, Братислава, Відень та інші. Музиканти збиратимуть гроші для добровольчого батальйону Хартія.

Раніше Фокус писав, що українського письменника Сергія Жадана визнано людиною року в Польщі. Польське видання Gazeta Wyborcza нагородило українського письменника за внесок у розвиток літератури та активну громадянську позицію під час війни.