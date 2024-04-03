Эйса Гонсалес ошеломила ярким желтым платьем на съемках шоу Дрю Бэрримор (фото)

Актриса рассказала, какой партнер будет для нее идеальным. Сейчас Эйса приняла практику, так называемых, "сознательных свиданий".

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Мексиканская актриса и певица Эйса Гонсалес в потрясающем наряде пришла на съемки "Шоу Дрю Бэрримор". Гламурными фотографиями она поделилась в своем аккаунте в Instagram во вторник, 2 апреля, сообщает Daily Mail.

34-летняя актриса продемонстрировала свои точеные руки в ярко-желтом длинном платье на тонких бретелях от Versace. Эффектное платье с разрезом до бедра было декорировано черным узором и выгодно подчеркивало стройную фигуру Эйсы. Актриса завершила свой образ туфлями на высоком каблуке. Из украшений красавица надела пару сверкающих сережек. Она нанесла легкий макияж, подчеркнув глаза и накрасив губы розовой помадой. Ее великолепные темные волосы ниспадали на плечи.

Гонсалес на шоу Дрю Бэрримор обсудила свои свидания с мужчинами. Актриса рассказала, что раньше вела безрассудную жизнь. Теперь, с годами, она достаточно повзрослела. Звезда сериала "От заката до рассвета" также призналась, что она "безнадежный романтики и сторонник концепции любви". Эйса объяснила, что приняла практику, так называемых, "сознательных свиданий". Красавица заявила, что ее идеальный партнер должен быть достаточно зрелым, чтобы мог справляться со взлетами и падениями в отношениях.

"Мне нужен кто-то, кто знает, как общаться, как обсуждать вещи, и речь больше не идет о любви… это удивительно, если она у вас есть, но в жизни есть более важные вещи, чем просто любовь", — сказала актриса.

Сложность свиданий для Эйсы состоит в том, что она стремится произвести на каждого из своих партнеров как можно лучшее впечатление. "Отношения настолько сложны… всегда приходится проявлять лучшую версию себя", — поделилась Гонсалес.

Актриса не упустила момент и использовала свое время в программе для продвижения фильма "Министерство неджентльменской войны", премьера которого состоится 19 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Джейсон Момоа и Эйса Гонсалес внезапно сообщили о расставании. Похоже, актер так и не смог забыть свою бывшую жену Лизу Боне.