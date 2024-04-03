Вербное воскресенье и Святого Иоанна Печерника: новый церковный календарь на апрель 2024 года

Вербное воскресенье припадает на 28 апреля, а святого Иоанна Печерника теперь празднуем 19 апреля. Какие еще новые даты церковных праздников в апреле 2024 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

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Календарь церковных праздников на апрель 2024 года:

Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:

1 апреля — преподобной Марии Египетской.

2 апреля — преподобного Тита Чудотворца.

3 апреля — преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.

4 апреля — преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосимы.

5 апреля — мучеников Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона.

6 апреля — архиепископа Евтихия и мученика Иеремии; поминальная суббота третьей седмицы Великого поста.

7 апреля — преподобных Георгия и Даниила.

8 апреля — день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона.

9 апреля — мученика Евпсихия.

10 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других.

11 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского.

12 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.

13 апреля — священномученика Артемона; поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.

14 апреля — святого Мартина, исповедника, Папы Римского.

16 апреля — мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы.

17 апреля — священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия.

18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита.

19 апреля — преподобного Иоанна Печерника.

20 апреля — преподобного Феодора Трихины; Похвала Пресвятой Богородицы.

21 апреля — священномученика Януария.

22 апреля — преподобного Феодора Сикеота и Виталия.

23 апреля — великомученика Георгия (Юрия) Победоносца.

24 апреля — мученика Саввы Стратилата.

25 апреля — святого апостола Марка.

26 апреля — священномученика Василия, епископа Амасийского.

27 апреля — священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского.

28 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье; мучеников Максима и Дады.

29 апреля — святых девяти мучеников в Кизике; преподобного Мемнона; начинается Страстная неделя.

30 апреля — святого апостола Иакова.

Также Фокус писал, что нельзя делать 3 апреля и про главные приметы этого дня