Вербное воскресенье и Святого Иоанна Печерника: новый церковный календарь на апрель 2024 года
Вербное воскресенье припадает на 28 апреля, а святого Иоанна Печерника теперь празднуем 19 апреля. Какие еще новые даты церковных праздников в апреле 2024 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
Календарь церковных праздников на апрель 2024 года:
Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:
1 апреля — преподобной Марии Египетской.
2 апреля — преподобного Тита Чудотворца.
3 апреля — преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.
4 апреля — преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосимы.
5 апреля — мучеников Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона.
6 апреля — архиепископа Евтихия и мученика Иеремии; поминальная суббота третьей седмицы Великого поста.
7 апреля — преподобных Георгия и Даниила.
8 апреля — день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона.
9 апреля — мученика Евпсихия.
10 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других.
11 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского.
12 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.
13 апреля — священномученика Артемона; поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.
14 апреля — святого Мартина, исповедника, Папы Римского.
16 апреля — мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы.
17 апреля — священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия.
18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита.
19 апреля — преподобного Иоанна Печерника.
20 апреля — преподобного Феодора Трихины; Похвала Пресвятой Богородицы.
21 апреля — священномученика Януария.
22 апреля — преподобного Феодора Сикеота и Виталия.
23 апреля — великомученика Георгия (Юрия) Победоносца.
24 апреля — мученика Саввы Стратилата.
25 апреля — святого апостола Марка.
26 апреля — священномученика Василия, епископа Амасийского.
27 апреля — священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского.
28 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье; мучеников Максима и Дады.
29 апреля — святых девяти мучеников в Кизике; преподобного Мемнона; начинается Страстная неделя.
30 апреля — святого апостола Иакова.
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