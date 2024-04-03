Вербна неділя та Святого Іоанна Печерника: новий церковний календар на квітень 2024 року

Вербна неділя припадає на 28 квітня, а святого Іоанна Печерника тепер святкуємо 19 квітня. Які ще нові дати церковних свят у квітні 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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Календар церковних свят на квітень 2024 року:

Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:

1 квітня — преподобної Марії Єгипетської.

2 квітня — преподобного Тита Чудотворця.

3 квітня — преподобного Микити Сповідника, ігумена Мідікійського.

4 квітня — преподобного Іосифа Піснописця; преподобних Георгія і Зосими.

5 квітня — мучеників Агафопода, диякона; преподобних Марка і Платона.

6 квітня — архієпископа Євтихія і мученика Єремії; поминальна субота третьої седмиці Великого посту.

7 квітня — преподобних Георгія і Данила.

8 квітня — день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона.

9 квітня — мученика Євпсихія.

10 квітня — мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших.

11 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.

12 квітня — преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського.

13 квітня — священномученика Артемона; поминальна субота четвертої седмиці Великого посту.

14 квітня — святого Мартіна, сповідника, Папи Римського.

16 квітня — мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василини.

17 квітня — священномученика Симеона, єпископа Персидського; преподобного Акакія.

18 квітня — святого преподобного Іоанна, учня святого Григорія Декаполіта.

19 квітня — преподобного Іоанна Печерника.

20 квітня — преподобного Феодора Тріхіни; Похвала Пресвятої Богородиці.

21 квітня — священномученика Януарія.

22 квітня — преподобного Феодора Сікеота і Віталія.

23 квітня — великомученика Георгія (Юрія) Побідоносця.

24 квітня — мученика Сави Стратилата.

25 квітня — святого апостола Марка.

26 квітня — священномученика Василя, єпископа Амасійського.

27 квітня — священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського.

28 квітня — Вхід Господній в Єрусалим, Вербна неділя; мучеників Максима і Дади.

29 квітня — святих дев'яти мучеників у Кизику; преподобного Мемнона; починається Страсний тиждень.

30 квітня — святого апостола Якова.

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