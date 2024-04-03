Вербна неділя та Святого Іоанна Печерника: новий церковний календар на квітень 2024 року
Вербна неділя припадає на 28 квітня, а святого Іоанна Печерника тепер святкуємо 19 квітня. Які ще нові дати церковних свят у квітні 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
Календар церковних свят на квітень 2024 року:
Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:
1 квітня — преподобної Марії Єгипетської.
2 квітня — преподобного Тита Чудотворця.
3 квітня — преподобного Микити Сповідника, ігумена Мідікійського.
4 квітня — преподобного Іосифа Піснописця; преподобних Георгія і Зосими.
5 квітня — мучеників Агафопода, диякона; преподобних Марка і Платона.
6 квітня — архієпископа Євтихія і мученика Єремії; поминальна субота третьої седмиці Великого посту.
7 квітня — преподобних Георгія і Данила.
8 квітня — день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона.
9 квітня — мученика Євпсихія.
10 квітня — мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших.
11 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.
12 квітня — преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського.
13 квітня — священномученика Артемона; поминальна субота четвертої седмиці Великого посту.
14 квітня — святого Мартіна, сповідника, Папи Римського.
16 квітня — мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василини.
17 квітня — священномученика Симеона, єпископа Персидського; преподобного Акакія.
18 квітня — святого преподобного Іоанна, учня святого Григорія Декаполіта.
19 квітня — преподобного Іоанна Печерника.
20 квітня — преподобного Феодора Тріхіни; Похвала Пресвятої Богородиці.
21 квітня — священномученика Януарія.
22 квітня — преподобного Феодора Сікеота і Віталія.
23 квітня — великомученика Георгія (Юрія) Побідоносця.
24 квітня — мученика Сави Стратилата.
25 квітня — святого апостола Марка.
26 квітня — священномученика Василя, єпископа Амасійського.
27 квітня — священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського.
28 квітня — Вхід Господній в Єрусалим, Вербна неділя; мучеників Максима і Дади.
29 квітня — святих дев'яти мучеників у Кизику; преподобного Мемнона; починається Страсний тиждень.
30 квітня — святого апостола Якова.
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