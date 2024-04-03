3 квітня 2024 року: Микити Сповідника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна поливати кімнатні квіти та лінуватися. Синє ясне небо цього дня — до теплої, але дощової погоди.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити Сповідника. Народився в Кесарії, рано залишився без батьків. Мати померла, коли він був ще маленьким, а батько з горя пішов у ченці. Микиту виховувала бабуся, яка з дитячих років вселяла йому страх перед Богом і наставляла жити за заповідями. Подорослішавши, Микита вступив на службу в монастир, де через кілька років став настоятелем. Тоді був період іконоборства, яке він не підтримував, за що часто страждав.

Що не можна робити 3 квітня:

поливати кімнатні квіти;

прати білизну, щоб не потривожити водяного.

заздрити;

лінуватися.

Народні прикмети та повір'я:

чути грім — чекайте врожайний рік;

береза дає багато соку — буде багато дощів улітку;

синє ясне небо — до теплої, але дощової погоди.

День ангела святкують:

Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків.

Народилися сьогодні:

1918 рік — Олесь Гончар, український радянський письменник, громадський діяч.

1958 рік — Алек Болдвін, американський актор, лауреат трьох премій "Золотий глобус", трьох "Еммі", інших нагород.

1961 рік — Едді Мерфі, американський актор, кінорежисер, продюсер, співак, лауреат "Золотого глобуса", "Греммі" та ін. нагород.

Також цього дня:

1933 рік — у Херсоні український хірург Юрій Вороний уперше у світі виконує клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка);

1973 рік — Мартін Купер показав світу перший мобільний телефон і здійснив перший мобільний дзвінок.