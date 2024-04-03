Бышая жена Безоса и глава L'Oreal: топ-10 самых богатых женщин мира

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт заняла пятое место в списке самых богатых женщин по версии Forbes. Но она уже отдала на благотворительность более 17 миллиардов долларов.

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В мире насчитывается 2781 миллиардер с общим состоянием 14,2 триллиона долларов. И в этом списке не только хрестоматийные богачи вроде Руперта Мердока, или Илона Маска. Там также немало женщин, которые процветают во всех отраслях: от горнодобывающей промышленности до азартных игр и сферы красоты. О десяти самых богатых женщинах в мире пишет Daily Mail.

10. Эбигейл Джонсон (29 миллиардов долларов)

62-летняя Эбигейл Джонсон занимает 10-е место среди богатейших женщин мира благодаря своему состоянию в 29 миллиардов долларов. Это ставит ее на 58-е место в списке самых богатых людей в целом. Бизнесвумен занимала должность генерального директора гиганта по управлению фондами Fidelity Investments с 2014 года, когда она сменила на этом посту своего тогдашнего 84-летнего отца Неда. Эбигейл, получившая степень MBA в Гарварде, летом работала в Fidelity на протяжении всего колледжа, прежде чем в 1988 году стала аналитиком на полный рабочий день.

Эбигейл Джонсон Фото: LinkedIn

Она принадлежит к третьему поколению семьи, возглавляющей фирму, основанную ее дедом в Бостоне, штат Массачусетс, в 1946 году.

Говорят, что она увлеклась криптовалютами во время своего пребывания в фирме и в 2018 году запустила платформу, которая позволяет институциональным инвесторам торговать биткойнами.

До прихода в фирму она работала консультантом по менеджменту Booz Allen Hamilton, где познакомилась с мужем, предпринимателем в сфере здравоохранения Кристофером МакКауном.

По данным Bloomberg Businessweek, сейчас у пары двое детей и они живут в доме с семью спальнями, который Эбигейл унаследовала от дедушки.

9. Джина Райнхарт (30,8 млрд долларов)

Самым богатым человеком Австралии является Джина Райнхарт, состояние которой составляет впечатляющие 30,8 миллиарда долларов. В общем списке богачей она занимает 56-е место.

Джина Райнхарт

Ее отец Лэнг Хэнкок, разведчик железной руды, основал компанию, которая испытывала финансовые трудности, пока Джина не взяла бразды правления в свои руки.

В 1992 году она стала исполнительным председателем и основала горнодобывающий конгломерат Hancock Prospecting.

Миллиардерша также является владельцем модных брендов Driza-Bone и Rossi Boots. И ее компания сосредоточилась на производстве высококачественной говядины вагю, в настоящее время являясь вторым по величине производителем крупного рогатого скота в Австралии.

8. Мириам Адельсон (32 миллиарда долларов)

Врач Мириам Адельсон занимает 53-е место среди самых богатых людей в мире и может похвастаться собственным капиталом в 32 миллиарда долларов.

78-летняя уроженка Израиля Мириам Адельсон, является вдовой генерального директора Las Vegas Sands Corporation и мега-донора от Республиканской партии Шелдона Адельсона.

Мириам Адельсон

Шелдон Адельсон умер в 2021 году в 87 лет. Он владел казино-компанией Las Vegas Sands.

Сообщается, что с тех пор семья приобрела контрольный пакет акций баскетбольной команды Dallas Mavericks и до сих пор владеет газетой The Las Vegas Review-Journal.

7. Рафаэла Апонте-Диамант (33,1 миллиарда)

Рафаэла Апонте-Диамант из Женевы, Швейцария, имеет состояние 33,1 миллиарда долларов и занимает 48-е место среди самых богатых людей.

Вместе с мужем Джанлуиджи ей принадлежит 50 процентов акций MSC – крупнейшей в мире судоходной компании.

Рафаэла Апонте-Диамант

Пара впервые встретилась в 1960-х годах во время солнечного отпуска на итальянском острове Капри, когда Джанлуиджи был капитаном корабля, ответственным за переправу туристов.

Вместе они вошли в судоходную отрасль после покупки своего первого судна — небольшого грузового судна Patricia — с кредитом в 200 000 долларов в 1970 году.

По данным Forbes, к 1979 году у дуэта было 17 кораблей, и они продолжали развивать свой бизнес, включая круизы, внутреннюю логистику и портовые операции. По сей день Джанлуиджи остается исполнительным председателем фирмы, а его сын Диего исполняет обязанности президента.

Рафаэла, дочь израильского банкира , входит в совет директоров MSC Foundation, но не занимает никакой другой официальной должности. Говорят, что она занимается дизайном круизных лайнеров.

6. Савитри Джиндал (33,5 миллиарда долларов)

Самая богатая женщина Индии — 74-летняя Савитри Джиндал с состоянием в 33,5 миллиарда долларов, занимает 46-е место среди самых богатых людей в целом.

Jindal Group — конгломерат, базирующийся в Нью-Дели, — был основан мужем Савитри Омом Пракашем Джиндалом.

Савитри Джиндал Фото: India Times

Компания занимается энергетикой и сталью, но также имеет активы в других отраслях, таких как горнодобывающая промышленность, производство электроэнергии и портовые сооружения.

Супруг Савитри разбился на вертолете в 2005 году. После его смерти компании были разделены между четырьмя его сыновьями, которые теперь управляют ими независимо.

Крупнейшие активы группы контролируются сыном Савитри, проживающим в Мумбаи, Саджаном Джиндалом, который стал частью деловой активности в сентябре 2023 года. Савитри дважды входила в состав правительства Конгресса Индии — один раз в качестве министра энергетики и второй раз в качестве министра городских местных органов власти.

5. Маккензи Скотт (36,5 млрд долларов)

Состояние бывшей жены основателя Amazon Джеффа Безоса , Маккензи Скотт, составляет 36,5 миллиардов долларов, и она занимает 43-е место в общем списке богачей.

Пара прожила в браке 25 лет, но после их развода в 2019 году она ушла с четырехпроцентной долей их общего бизнеса.

Маккензи, 53-летняя писательница, пополнила ряды сверхбогатых филантропов мира, подписав в то время "Клятву дарения", поскольку она пообещала пожертвовать половину своего состояния на благотворительность в течение своей жизни.

Маккензи с уже бывшим мужем Джеффом Безосом Фото: Getty Images

Она создала веб-сайт под названием Yield Giving, на котором говорится, что на сегодняшний день она выделила более 17,3 миллиарда долларов более чем 2300 некоммерческим организациям.

Она успела выйти замуж за учителя химии средней школы Дэна Джуэтта, но подала на развод в 2022 году. 60-летний Джефф встречается с Лорен Санчес.

4. Жаклин Марс (38,5 миллиардов долларов)

Жаклин Марс также попала в список Forbes с состоянием в 38,5 миллиардов долларов. В общем зачете она заняла 35-е место.

Ее дедушка Фрэнк Марс начал свой бизнес, производя шоколад на своей кухне в Такоме, штат Вашингтон, в 1911 году.

Жаклин Марс (дама в сером) с семьей

В 1929 году компания изобрела фирменную нугу со вкусом солода, которая стала начинкой шоколадных батончиков Milky Way и Snickers – и бизнес пошел в гору.

84-летняя Жаклин сейчас владеет примерно одной третью империи Mars, проработав в компании почти 20 лет. Она входила в совет директоров до 2016 года, а сын Стивен Бэджер также стал директором.

Ее брату Джону принадлежит примерно треть компании, а на остальную часть претендуют четыре дочери ее покойного брата Форреста-младшего.

В 2013 году Жаклин оказалась в центре скандала после того, как признала себя виновной в ДТП во время которого погибли два человека. Ей приостановили действие водительских прав на шесть месяцев и обязали выплатить штраф в размере 2500 долларов. Семья жертв попросила не сажать ее в тюрьму.

3. Джулия Кох (64,3 миллиарда долларов)

Состояние 61-летней Джулии Кох составляет 64,3 миллиарда долларов, что ставит ее на 23-е место в общем списке миллиардеров.

Она и трое ее детей унаследовали 42% акций Koch Industries от мужа Дэвида после его смерти от рака простаты в возрасте 79 лет в 2019 году.

Джулия Кох

Дэвид, который работал инженером-химиком и бизнесменом, присоединился к своему семейному бизнесу в 1970 году и превратил его во вторую по величине частную компанию в Соединенных Штатах.

Джулия, переехавшая из Айовы в Нью-Йорк в 1980-х годах, начинала как помощница модельера Адольфо, работая со множеством известных клиентов, включая Нэнси Рейган. С мужем она познакомилась на свидании вслепую.

Сейчас Джулия является президентом Фонда Дэвида Х. Коха — некоммерческой организации, целью которой является развитие благотворительного наследия ее мужа. И она часто жертвует внушительные суммы на медицинские исследования.

2. Элис Уолтон (72,3 миллиарда долларов)

Состояние Элис Уолтон, единственной дочери основателя Walmart Сэма Уолтона, оценивается в 72,3 миллиарда долларов. Она заняла 21-е место в списке всех миллиардеров.

Элис Уолтон

Ее братья — Роб и Джим — занялись семейным бизнесом, но Алиса нарушила эту тенденцию и вместо этого сосредоточила свое внимание на кураторстве искусства после покупки своей первой работы, когда ей было всего 10 лет.

Этот интерес привел к тому, что она возглавила Музей американского искусства "Кристал Бриджес", который открылся для публики в ее родном городе Бентонвилле, штат Арканзас, в 2011 году.

Говорят, что Алиса подарила свою собственную коллекцию произведений искусства музею и потратила более 300 миллионов долларов на строительство этого учреждения.

Теперь здесь представлены работы таких людей, как Энди Уорхол, Джексон Поллок и Норман Роквелл.

Она также более десяти лет разводила лошадей на ранчо в Техасе, которое продала в 2015 году.

1. Франсуаза Бетанкур Мейерс (99,5 миллиардов долларов)

Самая богатая женщина в мире — Франсуаза Бетанкур Мейерс, внучка основателя L'Oreal, состояние которой составляет ошеломляющие 99,5 миллиардов долларов. Она занимает 15-е место в списке всех миллиардеров.

70-летняя французская бизнесвумен и ее семья владеют более чем третью публичного косметического бренда, основанного в 1909 году.

Франсуаза Бетанкур Мейерс - богатейшая женщина мира Фото: Getty Images

Она входит в совет директоров L'Oreal с 1997 года и остается председателем семейной холдинговой компании, а ее сыновья — Жан-Виктор Мейерс и Николас Мейерс — также выполняют функции директоров.

Франсуаза унаследовала свое огромное богатство после того, как ее мать Лилиан Бетанкур, на тот момент самая богатая женщина в мире, умерла в возрасте 94 лет в 2017 году.

Ее смерть вызвала огромную юридическую тяжбу, которая переросла в политический скандал по поводу того, сможет ли она управлять состоянием семьи.

Сообщается, что Франсуаза написала две книги — одну о Библии, а другую о греческих богах — и играет на пианино по несколько часов в день.

Миллиардерша-затворница также занимается благотворительностью. Семья Бетанкур Мейерс и L'Oreal пожертвовали 226 миллионов долларов на ремонт собора Парижской Богоматери после пожара в апреле 2019 года.

Напомним, ранее миллиардер Марк Цукерберг съездил на предсвадебную вечеринку к Ананту Амбани, сыну одного из богатейших людей Индии. Анант устроил роскошное торжество на котором выступала Рианна. И показал Марку свои уникальные часы за миллион долларов.