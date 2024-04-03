"Не оправдал ожидания": Вакарчук извинился перед украинцами за свою работу в политике

Святослав Вакарчук считает, что что в свое время не осознавал, что его подход к политической деятельности отличался от ощущений большинства людей, которым нужен был конкретный человек, ставший олицетворением их мечт и желаний. Музыкант добавил, что продолжает делать все от него зависящее, чтобы Украина была сильной.

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Украинский рок-музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук публично извинился за свое политическое прошлое. Музыкант сделал это во время интервью "Украинской правде", которое было опубликовано во вторник, 2 апреля.

Святослав Вакарчук признался, что допустил ошибку, когда строил политическую карьеру. По словам музыканта, ему было сложно отвечать ожиданиям своих избирателей.

"Думаю, что в свое время совершил большую ошибку, когда недооценил уровень надежды людей на конкретную личность в политике. Я недооценил, насколько на меня как человека многие возлагали большие надежды", — сказал Вакарчук.

Рок-музыкант добавил, что в свое время не осознавал, что его подход к политической деятельности отличался от ощущений большинства людей, которым нужен был конкретный человек, ставший олицетворением их мечт и желаний. Сам же Святослав, по его словам, стремился помочь другим людям проявить себя и создать новую среду.

"Я этого недооценил и хочу извиниться перед всеми этими людьми. Потому что я определенным образом их ожидания, которые они возлагали на меня, не оправдал. Я это сделал совершенно не из зла. Моя ошибка тогда была в том, что я не осознал этого", — уточнил музыкант.

Вакарчук заверил, что сейчас продолжает делать все от него зависящее, чтобы Украина "была сильной, честной, справедливой".

Что известно о политической деятельности Вакарчука

16 мая 2019 года на Старокиевской горе Вакарчук презентовал свою политическую партию "Голос". Возглавил список партии на парламентских выборах. Также он назвал пять ключевых пунктов программы: "Первое — интересы граждан Украины, экзистенциальный выбор Украины — Европа, один закон для всех, свободная экономика без олигархов, власть подотчетна гражданам Украины".

"Голос" получил 5.82% голосов и, соответственно, 17 депутатов по спискам, еще трое депутатов от партии победили в одномандатных округах. 24 июля 2019 съезд партии "Голос" избрал Вакарчука главой партии. А 29 августа 2019 года в парламенте была создана фракция Голос.

Но 11 июня 2020 Святослав Вакарчук заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде постановление о сложении депутатских полномочий. 18 июня ВРУ отказалась прекратить полномочия Вакарчука. На следующий день, 19 июня, музыкант вышел из фракции партии Голос.

Напомним, ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук провел выходной с мамой и показал ее редкое фото. Музыкант приехал в закарпатский город Мукачево, где родилась его мама Светлана Александровна. На память о поездке Святослав сделал селфи со своей мамой на фоне весеннего пейзажа.

А в начале года рок-музыкант Святослав Вакарчук рассказал о своей полугодовалой дочери. Музыкант воспитывает двоих детей — годовалого сына Ивана и дочь Соломию, которая появилась на свет летом 2022 года.