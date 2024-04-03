"Не виправдав очікування": Вакарчук перепросив перед українцями за свою роботу в політиці

Святослав Вакарчук вважає, що свого часу не усвідомлював, що його підхід до політичної діяльності відрізнявся від відчуттів більшості людей, яким потрібна була конкретна людина, що стала уособленням їхніх мрій і бажань. Музикант додав, що продовжує робити все від нього залежне, щоб Україна була сильною.

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Український рок-музикант і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук публічно попросив вибачення за своє політичне минуле. Музикант зробив це під час інтерв'ю "Українській правді", яке було опубліковано у вівторок, 2 квітня.

Святослав Вакарчук зізнався, що припустився помилки, коли будував політичну кар'єру. За словами музиканта, йому було складно відповідати очікуванням своїх виборців.

"Думаю, що свого часу зробив велику помилку, коли недооцінив рівень надії людей на конкретну особистість у політиці. Я недооцінив, наскільки на мене як людину багато хто покладав великі надії", — сказав Вакарчук.

Рок-музикант додав, що свого часу не усвідомлював, що його підхід до політичної діяльності відрізнявся від відчуттів більшості людей, яким потрібна була конкретна людина, що стала уособленням їхніх мрій і бажань. Сам же Святослав, за його словами, прагнув допомогти іншим людям проявити себе і створити нове середовище.

"Я цього недооцінив і хочу перепросити перед усіма цими людьми. Тому що я певним чином їхні очікування, які вони покладали на мене, не виправдав. Я це зробив абсолютно не зі зла. Моя помилка тоді була в тому, що я не усвідомив цього", — уточнив музикант.

Вакарчук запевнив, що зараз продовжує робити все від нього залежне, щоб Україна "була сильною, чесною, справедливою".

Що відомо про політичну діяльність Вакарчука

16 травня 2019 року на Старокиївській горі Вакарчук презентував свою політичну партію "Голос". Очолив список партії на парламентських виборах. Також він назвав п'ять ключових пунктів програми: "Перше — інтереси громадян України, екзистенціальний вибір України — Європа, один закон для всіх, вільна економіка без олігархів, влада підзвітна громадянам України".

"Голос" отримав 5.82% голосів і, відповідно, 17 депутатів за списками, ще троє депутатів від партії перемогли в одномандатних округах. 24 липня 2019 року з'їзд партії "Голос" обрав Вакарчука головою партії. А 29 серпня 2019 року в парламенті було створено фракцію Голос.

Але 11 червня 2020 року Святослав Вакарчук заявив, що зареєстрував у Верховній Раді постанову про складання депутатських повноважень. 18 червня ВРУ відмовилася припинити повноваження Вакарчука. Наступного дня, 19 червня, музикант вийшов із фракції партії Голос.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук провів вихідний із мамою і показав її рідкісне фото. Музикант приїхав у закарпатське місто Мукачево, де народилася його мама Світлана Олександрівна. На згадку про поїздку Святослав зробив селфі зі своєю мамою на тлі весняного пейзажу.

А на початку року рок-музикант Святослав Вакарчук розповів про свою піврічну доньку. Музикант виховує двох дітей — однорічного сина Івана та доньку Соломію, яка з'явилася на світ влітку 2022 року.