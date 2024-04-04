4 апреля 2024 года: преподобного Иосифа — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя стирать, убирать и заниматься ремонтом. Если сильный ветер весь день — лето будет холодным.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Иосифа. Когда начались гонения за христианами, Иосиф ходил по городам и поддерживал верующих, борясь с ересью. За это его отправили на остров Крит. Затем он вернулся в Константинополь и основал там монастырь. Бог наделил Иосифа даром чудотворения.

Что сегодня нельзя делать:

стирать, убирать и заниматься ремонтом;

обижаться;

сплетничать;

злословить;

заниматься рукоделием;

работать в саду.

Народные приметы и поверья:

мороз — ждите богатый урожай пшеницы;

если поднялся ветер — лето будет холодным;

медленные и темные облака к проливным дождям;

на ольхе много сережек висит — ждите богат урожай овса.

День ангела празднуют:

Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Феодор, Фома, Яков.

Родились сегодня:

1965 год — Роберт Дауни (младший), американский актер, продюсер и музыкант, лауреат премий "Золотой глобус", BAFTA и др.

1953 год – Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен.

Также в этот день:

1768 год – Филипп Эстли создает первый современный цирк для показа трюков верховой езды в Лондоне;

1932 год – американский биохимик Чарлз Глен Кинг из университета Питтсбурга впервые выделяет витамин C;

1949 год – в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписывают Североатлантический пакт (дата создания НАТО);

1975 год – Билл Гейтс и Пол Аллен основывают компанию Microsoft;

2004 год – официально активизируют украинский язык интерфейса украинской Википедии.