4 апреля 2024 года: преподобного Иосифа — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя стирать, убирать и заниматься ремонтом. Если сильный ветер весь день — лето будет холодным.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Иосифа. Когда начались гонения за христианами, Иосиф ходил по городам и поддерживал верующих, борясь с ересью. За это его отправили на остров Крит. Затем он вернулся в Константинополь и основал там монастырь. Бог наделил Иосифа даром чудотворения.
Что сегодня нельзя делать:
- стирать, убирать и заниматься ремонтом;
- обижаться;
- сплетничать;
- злословить;
- заниматься рукоделием;
- работать в саду.
Народные приметы и поверья:
- мороз — ждите богатый урожай пшеницы;
- если поднялся ветер — лето будет холодным;
- медленные и темные облака к проливным дождям;
- на ольхе много сережек висит — ждите богат урожай овса.
День ангела празднуют:
Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Феодор, Фома, Яков.
Родились сегодня:
1965 год — Роберт Дауни (младший), американский актер, продюсер и музыкант, лауреат премий "Золотой глобус", BAFTA и др.
1953 год – Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен.
Также в этот день:
1768 год – Филипп Эстли создает первый современный цирк для показа трюков верховой езды в Лондоне;
1932 год – американский биохимик Чарлз Глен Кинг из университета Питтсбурга впервые выделяет витамин C;
1949 год – в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписывают Североатлантический пакт (дата создания НАТО);
1975 год – Билл Гейтс и Пол Аллен основывают компанию Microsoft;
2004 год – официально активизируют украинский язык интерфейса украинской Википедии.