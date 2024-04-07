Девушка с самыми длинными ногами в мире рассказала, какие проблемы испытывает (видео)

Мэйси Каррин нравится быть уникальной, однако она признается, что не будет сильно страдать, если ее рекорд кто-нибуть превзойдет.

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21-летняя Мэйси Каррин из Остина, штат Техас, которая уже три года носит титул самой длинноногой женщины в мире, признается, что это достижение не только прославило ее на всю планету, но и доставляет немало неудобств в повседневной жизни. О буднях она рассказывает в своих соцсетях.

По ее словам, ежедневно ей приходится сталкиваться со множеством "неоднозначных реакций". При этом, говорит Мэйси, ей все же нравится быть уникальной.

"Если кто-то собирается ненавидеть, то он ненавидит, потому что не понимает. Меня также называют персонажами фильмов ужасов, например, Слендерменом", – отмечает рекордсменка.

Ростом она выделялась еще в садике, где была на голову выше всех. Однажды на детской площадке ее даже спросили, учится ли она в средней школе, вспоминает Каррин.

"В то время я ненавидела свой рост, потому что это было единственное, за что дети могли на меня нацелиться и высмеивать. Но лучшим преимуществом должно быть то, что никто не похож на меня. Я уникальна", – добавляет Мэйси.

Люди часто спрашивают ее, не модель ли она.

"Как женщины ростом 208 см моя работа – расширять возможности других высоких женщин", – утверждает американка.

Однако высокий рост часто мешает ей в быту.

"Из-за необходимости нырять под каждую дверь мне хочется схватить молоток и разбить все дверные проемы!" – не скрывает девушка.

Она также испытывает трудности на свиданиях. Мэйси признается, что мужчины стесняются целоваться с ней на публике из-за разницы в росте:

"В настоящее время я не заинтересована в свиданиях, но все время, когда я встречалась, особенно с мужчинами, которые значительно ниже меня, просто чувствовала себя нехорошо. Как будто они меня стеснялись".

Часто в комментариях Мэйси не только хейтят, но и спрашивают, настоящая ли она. К сравнению со Слендерменом она уже привыкла. Слендермен – это вымышленный персонаж из одноименного фильма 2018 года. Он изображается как худой, неестественно высокий гуманоид с безликой белой головой и лицом.

Другие недоброжелатели сравнивают девушку с персонажем "Другой матери" из фильма "Коралина".

Но есть немало тех, кто рекомендует ей стать моделью из-за ее роста. Кстати, выбор одежды – еще одна головная боль Мэйси.

"Найти одежду сложно. В основном я делаю покупки в American Tall, хотя у них нет подходящих мне длинных брюк. Мне нужно сделать их на заказ, одна пара джинсов стоит около $50 долларов. Сейчас у меня есть только две пары джинсов, которые мне подходят", – поведала девушка.

Несмотря на свою известность благодаря мировому рекорду, Мэйси говорит, что не беспокоится о сохранении титула:

"Уже четыре года я являюсь мировым рекордсменом по самым длинным ногам среди женщин. Этот титул больше не имеет для меня значения. Это скорее дело прошлого. Если кто-то захочет отобрать у меня титул, я буду более чем счастлива".

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