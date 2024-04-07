Дівчина з найдовшими ногами у світі розповіла, яких проблем зазнає (відео)

Мейсі Каррін подобається бути унікальною, однак вона зізнається, що не буде сильно страждати, якщо її рекорд хтось перевершить.

Related video

21-річна Мейсі Каррін з Остіна, штат Техас, яка вже три роки носить титул найдовгоногішої жінки у світі, зізнається, що це досягнення не лише прославило її на всю планету, а й завдає чимало незручностей у повсякденному житті. Про будні вона розповідає у своїх соцмережах.

За її словами, щодня їй доводиться стикатися з безліччю "неоднозначних реакцій". При цьому, каже Мейсі, їй все ж подобається бути унікальною.

"Якщо хтось збирається ненавидіти, то він ненавидить, бо не розуміє. Мене також називають персонажами фільмів жахів, наприклад, Слендерменом", — зазначає рекордсменка.

На зріст вона виділялася ще в садку, де була на голову вищою за всіх. Одного разу на дитячому майданчику її навіть запитали, чи вчиться вона в середній школі, згадує Каррін.

"У той час я ненавиділа свій зріст, бо це було єдине, за що діти могли на мене націлитися і висміювати. Але найкращою перевагою має бути те, що ніхто не схожий на мене. Я унікальна", — додає Мейсі.

Люди часто запитують її, чи не модель вона.

"Як жінки зростом 208 см моя робота — розширювати можливості інших високих жінок", — стверджує американка.

Однак високий зріст часто заважає їй у побуті.

"Через необхідність пірнати під кожні двері мені хочеться схопити молоток і розбити всі дверні прорізи!" — не приховує дівчина.

Вона також зазнає труднощів на побаченнях. Мейсі зізнається, що чоловіки соромляться цілуватися з нею на публіці через різницю в зрості:

"Нині я не зацікавлена в побаченнях, але весь час, коли я зустрічалася, особливо з чоловіками, які значно нижчі за мене, просто почувалася недобре. Наче вони мене соромилися".

Часто в коментарях Мейсі не тільки хейтять, а й запитують, чи справжня вона. До порівняння зі Слендерменом вона вже звикла. Слендермен — це вигаданий персонаж з однойменного фільму 2018 року. Він зображується як худий, неприродно високий гуманоїд із безликою білою головою та обличчям.

Інші недоброзичливці порівнюють дівчину з персонажем "Іншої матері" з фільму "Кораліна".

Але є чимало тих, хто рекомендує їй стати моделлю через її зріст. До речі, вибір одягу — ще один головний біль Мейсі.

"Знайти одяг складно. Здебільшого я роблю покупки в American Tall, хоча в них немає довгих штанів, які мені підходять. Мені потрібно зробити їх на замовлення, одна пара джинсів коштує близько $50 доларів. Зараз у мене є тільки дві пари джинсів, які мені підходять", — розповіла дівчина.

Незважаючи на свою популярність завдяки світовому рекорду, Мейсі каже, що не турбується про збереження титулу:

"Уже чотири роки я є світовим рекордсменом з найдовших ніг серед жінок. Цей титул більше не має для мене значення. Це скоріше справа минулого. Якщо хтось захоче відібрати в мене титул, я буду більш ніж щаслива".

Раніше Фокус писав, який вигляд має жінка з найдовшими віями у світі.