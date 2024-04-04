Джиллиан Андерсон рассказала, почему вернулась в "Секретные материалы" через 10 дней после родов

Андерсон забеременела во время съемок первого сезона сериала и очень боялась подвести команду. Несмотря на то, что ей сделали кесарево сечение, актриса не стала отлеживаться дома.

Related video

55-летняя американо-британская актриса театра и кино Джиллиан Андерсон, которая прославилась на весь мир после съемок в сериале "Секретные материалы", призналась, что вернулась к съемкам в проекте через 10 дней после рождения дочери Пайпер в 1994 году, пишет People.

В эфире программы Today знаменитость рассказала Саванне Гатри, на что пришлось пойти, чтобы не затягивать надолго процесс работы над сериалом.

"Если бы я не чувствовала себя такой виноватой из-за того, что забеременела в первом сезоне, я могла бы лучше заботиться о себе и более внимательно относиться к тому, что мне нужно для моих интересов на тот момент. Но я думаю, что я была так поглощена: "Меня чуть не уволили, я все испорчу, я сделаю все, что они скажут". Так что да, через 10 дней после кесарева сечения", – поведала она.

Кроме Пайпер, отцом которой является бывший муж звезды, художник-постановщик Клайд Клотц, Джиллиан также воспитывает двоих сыновей: 15-летнего Оскара и 17-летнего Феликса от экс-бойфренда Марка Гриффитса.

Недавно актриса, которая еще и писательница, выпкстила книгу "Хочу", куда вошли анонимные письма женщин со всего мира. Андерсон – активная защитница прав и возможностей представительниц прекрасной половины человечества.

"Больше всего бросается в глаза то, насколько женщинам сложно просить то, что они хотят, как на работе, в отношениях, так и в спальне, об этом стоит продолжать говорить", – отметила она.

"Секретные материалы" первоначально транслировались на канале Fox в 1993–2001 годах, а затем были возобновлены в сети еще на два сезона в 2016 и 2018 годах.

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны

Ранее Фокус писал, что режиссер "Черной пантеры" Райан Куглер перезапустит сериал "Секретные материалы". Будут ли Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон участвовать в перезапуске "Секретных материалов" Куглера, пока неизвестно. Если они и появятся, то, скорей всего, это будет эпизодическая роль.