Джилліан Андерсон розповіла, чому повернулася в "Секретні матеріали" через 10 днів після пологів

Андерсон завагітніла під час зйомок першого сезону серіалу і дуже боялася підвести команду. Незважаючи на те, що їй зробили кесарів розтин, актриса не стала відлежуватися вдома.

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55-річна американо-британська акторка театру і кіно Джилліан Андерсон, яка прославилася на весь світ після зйомок у серіалі "Секретні матеріали", зізналася, що повернулася до зйомок у проєкті за 10 днів після народження доньки Пайпер 1994 року, пише People.

В ефірі програми Today знаменитість розповіла Савані Гатрі, на що довелося піти, щоб не затягувати надовго процес роботи над серіалом.

"Якби я не почувалася такою винуватою через те, що завагітніла в першому сезоні, я могла б краще піклуватися про себе і уважніше ставитися до того, що мені потрібно для моїх інтересів на той момент. Але я думаю, що я була так захоплена: "Мене мало не звільнили, я все зіпсую, я зроблю все, що вони скажуть". Так що так, через 10 днів після кесаревого розтину", — розповіла вона.

Крім Пайпер, батьком якої є колишній чоловік зірки, художник-постановник Клайд Клотц, Джилліан також виховує двох синів: 15-річного Оскара та 17-річного Фелікса від екс-бойфренда Марка Гріффітса.

Нещодавно акторка, яка ще й письменниця, випустила книжку "Хочу", куди увійшли анонімні листи жінок з усього світу. Андерсон — активна захисниця прав і можливостей представниць прекрасної половини людства.

"Найбільше впадає в око те, наскільки жінкам складно просити те, що вони хочуть, як на роботі, у стосунках, так і в спальні, про це варто продовжувати говорити", — зазначила вона.

"Секретні матеріали" спочатку транслювали на каналі Fox у 1993-2001 роках, а потім відновили в мережі ще на два сезони у 2016 і 2018 роках.

Джилліан Андерсон і Девід Духовни

Раніше Фокус писав, що режисер "Чорної пантери" Раян Куглер перезапустить серіал "Секретні матеріали". Чи будуть Девід Духовни і Джилліан Андерсон брати участь у перезапуску "Секретних матеріалів" Куглера, поки невідомо. Якщо вони і з'являться, то, найімовірніше, це буде епізодична роль.